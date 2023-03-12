“Acıda beraber, gelecek için beraber”

Eleftheria-Özgürlük Meydanı’nda, 20 Mart Pazartesi, saat 20.00’de Türkiye’deki deprem ve Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için anı konseri düzenlenecek.

Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nden yapılan açıklamada, “Geride kalanların acılarına ortak olmak ve aynı zamanda hayatını kaybedenler için adalet istemek için birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. Acıda sınırlar yoktur, ancak yaşam hakkını koruması gerekenlerin somut sorumlulukları vardır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki deprem faciasında ve Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilecek açık bir konserde seslerimizi birleştiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasındaki yurttaşlarımızı özel olarak saygıyla anıyoruz.

Geride kalanların acılarına ortak olmak ve aynı zamanda hayatını kaybedenler için adalet istemek için birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. Acıda sınırlar yoktur, ancak yaşam hakkını koruması gerekenlerin somut sorumlulukları vardır.

Konserde Türkiye’deki ve Suriye'deki depremzedeleri destekleme amacıyla kuponla yardım toplanacaktır.

Katılımcılar:

· Şarkıcılar: Ahmet Okan, Andreas Elesnitsalis, Anita Konstantinu, Arda Gündüz, Dimitris Fanis, Dimitris Mesimeris, Dimitris Surulas, Hasip Akgürgen, Frideriki Tombazu, İki Toplumlu Barış Korosu “Lena Melanidou”, Katerina Parashu, Kıbrıs Havaları Derneği, Kostas Nathanail, Kulis Theodoru, Let's Sing Together Band, Maria Konstantinu, Mustafa Tozakı, Niyal Öztürk, Paris Parashu, Savvas Hrisostomu, Seren Coşaner, Umut Albayrak, Yorgos Kaloyiru.

· Şiir: Alasyos (Andreas Hrisanthu), Arif Albayrak, Cemay Müezzin, Emel Kaya, Mihalis Hristofidis, Neşe Yaşın, Yorgos Papakonstantinu, Tuğçe Tekhanlı, Antreas Parashos, Tamer Öncül.

· Organizatörler: Kültür Hareketi (Kinisi Politismu), Kıbrıs Barış Konseyi, Makridromos, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Yazarlar Birliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte, Kıbrıs Doktorları, Sosyo-kültürel Grup “Enorasis”, İki Toplumlu Barış Korosu “Lena Melanidou”

· Destekleyenler: Social Innovation

Konser Lefkoşa Belediye Başkanları Sayın Konstantinos Yorgacis ve Sayın Mehmet Harmancı tarafından desteklemektedir.