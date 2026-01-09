İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Avrupa ülkelerinde uygulanan asgari ücretlere ilişkin karşılaştırmalı bir tabloyu paylaşarak yazılı açıklamada bulundu. Arhun, paylaştığı görsele eşlik eden açıklamasında, “AB’de en yüksek asgari ücret uygulayan 9. ülke olduk. Hayırlısı” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan tabloda, 2025 yılı Ocak ayında ülkelerde ödenen brüt aylık asgari ücretler euro bazında yer alırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde uygulanan asgari ücretin 1.205 euro seviyesinde olduğu görülüyor.

Paylaşılan tabloda, asgari ücretin Kıbrıs’ın kuzeyinde 1.205 euro olarak yer aldığı görülürken, listenin üst sıralarında Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa yer aldı. Listenin devamında İspanya, Slovenya, Polonya, Litvanya, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Estonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Letonya, Türkiye, Macaristan, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna bulunuyor.