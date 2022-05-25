AB Komisyonu’ndan Kıbrıs’a çevreyle ilgili uyarı mektubu

AB Komisyonu’nun Kıbrıs, Çekya, Portekiz, Slovakya ve Finlandiya’ya, çevre alanında üç direktifin iç hukuka aktarılmasına yönelik herhangi bir önlemin bildirilmemesi nedeniyle uyarı mektubu gönderdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Komisyon’un alınan tedbirlerle ilgili en kısa zamanda bilgilendirme yapılmasını talep ettiğini yazdı.