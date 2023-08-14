“86 yaşındaki kadını darp etti”

Bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını darp ettiği ifade edilen G.E. isimli zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp ettiğine dair iddialar üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alınırken, darp edilen 86 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden darp izi tespit edildiğini ve bu yönde rapor alındığını söyledi.

Polis, zanlının bakmakla yükümlü olduğu kadını darp etmesinin yanı sıra geceleri sürekli evden ayrıldığını ve gece boyu yalnız bıraktığını da söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsatan polis, bu süre içerisinde 8 ifade temin ettiklerini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2011 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığını, ailesinin de ülkede olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini ancak 40 gün yasal süresi bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.