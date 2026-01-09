“İşe gitmeyen 70 civarında kamu çalışanının ismi tarafımıza iletildi”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, kamu kurumlarında görevli olup özürsüz ve izinsiz şekilde görev yerlerine gitmeyen çalışanlara ilişkin yaptıkları çağrının ardından önemli tespitler elde ettiklerini açıkladı. Bengihan, “Kamu kurumlarında görevli olan ancak özürsüz ve izinsiz görev yerlerine gitmeyenlerin sendikamıza bildirilmesi çağrımız üzerine 70 civarında kamu çalışanının ismi tarafımıza iletilmiştir” dedi.

Aynı çağrının sahada somut bir etki yarattığını ifade eden Bengihan, “Görev yerlerine gitmeyen bir o kadar daha kamu çalışanının çağrımızdan sonra görev yerlerine gitmeye başlamış olması çağrımızın etkili olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, sendikanın konuyu resmi sürece taşıdığını belirterek, “Sendikamız, konu ile ilgili soruşturmanın yapılarak Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde gereğinin yapılması için söz konusu listeyi bugün Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na vermiştir” dedi.

Açıklamasının sonunda sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Bengihan, “Kamu kurumlarından halkımızın etkin ve verimli hizmet alabilmesinin sağlanması ve görevini layıkıyla yapan kamu çalışanlarının zan altında kalmasının önlenmesi adına sendikamızın konunun takipçisi olacağını vurgularız” ifadelerini kullandı.