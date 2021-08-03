71 yaşındaki Bayır ağır yaralandı
Balalan - Ziyamet Çemberinde dün akşam meydana gelen kazada 71 yaşındaki Süleyman Bayır ağır yaralandı.
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Balalan - Ziyamet Çemberinde dün akşam meydana gelen kazada 71 yaşındaki Süleyman Bayır ağır yaralandı.
Kaza, Süleyman Bayır’ın (E-71), yönetimindeki HP 304 plakalı otomobille Yeşilköy’den Ziyamet’e doğru seyrettiği esnada, çembere dikkatsizce giriş yapıp, çember üzerine çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkması, reklam panosuna çarpıp tarla içerisinde sürüklendikten sonra taş köprüye çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan Bayır kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası