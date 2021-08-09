7 saat toplandılar, açıklama yok

Bakanlar Kurulu 7 saat sürdü, toplantının ardından açıklama yapılmadı. Hükümet krizi ve elektrik zammı önerisi tartışmasının gölgesinde yapılan Bakanlar Kurulu’nda herhangi bir karar alınmaması dikkat çekti.

Sabah saat 10.00’da başlayan toplantıda Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), elektrikte yüzde 30 zammı kapsayan yeni nizamname düzenlemesi görüşüldü.

Hatırlanacağı üzere; KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrikte “fiyat düzenlemesi” yapılmasının elzem ve kaçınılmaz olduğunu söylemiş, “Bugün itibariyle en az yüzde 30 fiyat ayarlaması yaparak, zararımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor” demişti.

Erdoğan’ın açıklamalarına Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı tepki göstermiş, KIB-TEK'in yüzde 30'luk zam talebinin "fazla olduğunu" söylemişti.

Arıklı, nizamname gereği fiyat ayarlamasını yapacak makamın KIB-TEK Yönetim Kurulu olduğunu belirterek, “Yönetim Kurulu’nun Genel Müdürlükten gelen bu talebi bizlerle de istişare ederek daha makul seviyelere çekmesini bekliyorum” şeklinde konuşmuştu.

Arıklı, Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı ile bakanlık müsteşarına da suçlamalar yöneltmiş, bu durum hükümette ortaklar arasında tartışmaya neden olmuştu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Arıklı’ya cevaben “Sorumluluğu başkalarına atması kabul edilemez” demişti.

Arıklı: Yüzde 30 zam fazla

Erdoğan: “Elektrikte yüzde 30 fiyat ayarlaması yapmalıyız”