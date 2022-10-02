7 ayda 3 milyonu aşkın geçiş

Fehime ALASYA

Hem vatandaş, hem de esnaf, Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında adeta eziyete dönen geçişler için çözüm bulunmasını beklerken, toplanan komitelerden sonuç çıkmıyor.

Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi, geçiş noktalarında yapılacak olan düzenlemeler ve geçişlerin rahatlatılması konusundaki çeşitli açıklamaların ardından sessizliğini koruyor.

Ekonomik Örgütler Platformu içinde bulunan ve geçiş noktalarıyla ilgili Fizibilite Raporu hazırlanmasına öncülük edecek olan İnşaat Müteahhitleri Birliği “çalışmaların sürdüğünü” belirtse de buna karşın ‘mesafe kat edilmediğini’ ifade ediyor.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise hiçbir değişiklik olmadığını, ilerleme kat edilmediğini anlatarak, hala fizibilite raporu beklediklerini dile getirdi.

Bürokratik işlemlerin çok fazla oluşundan dert yanan ilgili çevreler, mevzuat kısmında tıkanıp kalındığı görüşünde hemfikir…

Hatırlanacağı üzere; Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında geçiş noktalarına yaptığı ziyaretlerde “Yoğunluğun azalması için girişimler başlatılacağını” söylemişti. Barikatlarda kuyruklar uzadıkça uzarken, Üstel’in umut veren açıklamaları ise geçmişte kaldı.

7 ayda 3 milyon’u aşkın geçiş…

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde güneyden kuzeye 3 milyon 504 bin 88 geçiş oldu. Aynı dönemde güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı 993 bin 794 şeklinde kayıtlara geçti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Hiçbir değişiklik yok, ilerleme kat edilmedi, hala fizibilite raporu bekliyoruz”

Geçişlerdeki yoğunluğun azalması ve yeni geçiş noktalarının açılması için yürütülen çalışmaların adeta yerinde saydığını ifade eden Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Hiçbir değişiklik yok, ilerleme kat edilmedi. Hala fizibilite raporu bekliyoruz” dedi.

Ağustos ayından bu yana temasların, girişim ve görüşmelerin devam etmesine karşın uygulamada henüz hiçbir ilerleme olmadığını ifade eden Deniz, Örgütler Platformu olarak çalışmaların başlaması için hazırlanacak olan fizibilite raporunun beklendiğini anlattı.

Deniz, özetle şunları ifade etti:

“Fizibilite raporunun hazırlanması lazım ki Ekonomik Örgütler Platformu olarak birlikte çalışmalar başlasın. İyi niyet göstergesi olarak yapılan protokol ile ön anlaşma imzaladık ama bunun için fizibilite raporu gerek. Şirket kurulması ve sürdürülebilir olması adına bu rapor çok önemli ama hala gelişme yaşanmadı. Bu raporu beklerken en kötü ihtimal biz platform olarak özellikle Metehan’da gerekli harcamaları karşılayacağız. Mukavele olmasa bile, protokol orada kalsa bile biz gerekli sorumluluğu üstlenip bu kapının iyileştirilmesi için girişim yapacağız.

Hala muhaceret için bilgisayar altyapısı bekliyoruz, kabin sayıları düzenlemesi gibi birçok netleşmesi gereken konular var.”

“Yeni geçişler noktaları için Haspolat bölgesi konuşuluyor”

Yeni geçişlerin açılması konusunda ise ‘yeşil hat kapsamında yapılan ticari geçişler için’ Haspolat bölgesinden yeni bir geçiş noktasının açılmasının konuşulduğunu anlatan Deniz, “Ledra Palace geçiş noktası tarafında ise taksi ve otobüs geçişlerine düzenleme talebimiz oldu. Orada sadece diplomatik araçlara izin var.”

Ekonomik Örgütler Platformu içinde bulunan ve geçiş noktalarıyla ilgili Fizibilite Raporu hazırlanmasına öncülük edecek olan İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başkanı Cafer Gürcafer:

“Çalışmalar sürüyor ama mesafe kat edemedik, bürokratik işlemler çok fazla, mevzuat kısmında tıkanıp kalıyoruz”

Ekonomik Örgütler Platformu içinde bulunan ve geçiş noktalarıyla ilgili Fizibilite Raporu hazırlanmasına öncülük edecek olan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise çalışmalar sırasında ortaya çıkan çeşitli görüş ayrılıkları yaşandığını, her bir geçiş noktasının kendine özgü farklı sorunlarının ortaya çıktığını anlattı.

Çalışmaların sürmesine karşın yeterli hızda devam edemediklerini kaydeden Gürcafer, mesafe kat edemediklerini anlattı, “Çalışmalardaki en büyük sıkıntı bürokratik işlemlerin çok fazla olması, mevzuat kısmında tıkanıp kalıyor olmamız” dedi.

Gürcafer, “Projelendirme ve yetkimiz olmadığı için bir çivi bile çakamıyoruz” yorumunu yaptı.

“Bürokratik işlemler çok fazla”

Bazı noktalardaki sorunlara ayrıntılı şekilde değinen Gürcafer, şöyle devam etti:

“Görüş ayrılığı yaşandı, Sigortacılar Birliği tepki koydu, Maliye Bakanlığı ise bu tepkinin dikkate alınması talebinde bulundu.

Bunun yanında projelerde her bir yerin kendine özgü farklı sorunları ortay çıktı.

Örneğin Beyarmudu noktası, bir yanı mezarlık bir yanı özel mülk. Mezarlığa doğru genişleme için mezarların kaldırılması gerek bu mevzuat ise deveye hendek atlatmaktan öte… Diğer yanda ise özel mülk olduğu için istimlak sorunu çıktı. Burası genişlese bile, dar köprünün genişlemesi gerek. bu konuda da girişim yaptık ama bürokratik işlemler çok fazla.

Lokmacı Kapısında ise hızlı düzenleme yapılabilir ama ‘uygulama karmaşası’ var. Hantal yapı nedeniyle mevzuat kısmında tıkanıp kalıyoruz.

Elektrik projesi istedik, ilgili dairede eksik personel olduğu için yeterli çalışamıyor. Herkes kendine göre haklı ama netice olarak mesafe kat edemiyoruz.”