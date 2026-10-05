“Otizmden Etkilenen Çocuklarda Ekran Kullanımı: Sınırlar, Geçişler ve Günlük Yaşam”, webinarı düzenliyor

Kıbrıs Otizm Derneği, “Otizmden Etkilenen Çocuklarda Ekran Kullanımı: Sınırlar, Geçişler ve Günlük Yaşam” başlıklı online seminer düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 17 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve Uzm. Psk. Ebru Azak’ın konuşmacı olarak yer alacağı seminerde; ekran kullanımına sınır koyma, ekran başındaki bir etkinlikten başka bir aktiviteye geçiş, günlük yaşam rutinleri ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek ekran kullanımını destekleme gibi konular ele alınacak.

Seminerde ayrıca, ekran kullanımının çocukların ve ailelerin günlük yaşamının önemli bir parçası olması sebebiyle, özellikle otizmden etkilenen çocuklarda geçişlerin ve sınırların nasıl daha destekleyici hale getirilebileceği konuşulacak.

Seminere katılım için, 0542 857 76 46 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilecek.