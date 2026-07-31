600 gram hintkeneviriyle yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da bir evde yapılan aramada 600 gram hintkeneviri, hassas terazi ve 17 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucunun kaynağı olduğu belirtilen ikinci zanlının da tutuklanmasıyla soruşturma tamamlanırken, mahkeme iki zanlının da 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İkametgahında 600 gram uyuşturucu bulundu

Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal, Alma, Tasarruf ve Verme" suçlarından tutuklanan O.H.K. ile J.C.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cemal Ramiz, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.00 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Gönyeli'de zanlı O.H.K.'nin evinde mahkeme emriyle arama yaptığını söyledi.

Ramiz, aramada yaklaşık 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 100 TL nakit paranın emare olarak alındığını belirtti.

Polis, O.H.K.'nin sorgusunda uyuşturucu maddeleri J.C.O.'dan aldığını söylediğini, bunun üzerine hakkında derdest emri bulunan J.C.O.'nun tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ele geçirilen uyuşturucu miktarının fazla olduğunu ve zanlıların ülkede kalıcı bağlarının bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.