5 kişi “sahada tartıştıkları” gerekçesiyle bir kişiyi ciddi şekilde darp etti

Girne’deki bir halı sahanın otoparkında meydana gelen olayda, 5 kişi “sahada tartıştıkları” gerekçesiyle bir kişiyi feci şekilde darp etti, çenesinin kırılmasına neden oldu.

Olay sonrası söz konusu 5 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis, Cuma akşamı Girne’deki bir halı sahanın otoparkında; M.F., M.T., S.Ç., A.T. ve U.A. isimli zanlıların, saha içinde tartıştıkları gerekçesiyle V.B. isimli şahsı ciddi şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Polis, V.B’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, tedavisinin devam ettiğini, yapılan şikayet üzerine zanlıların Cumartesi günü tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlıların ifade verdiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gereketiğini ayrıca incelenecek kamera görüntüleri bulunduğundan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.