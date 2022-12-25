Polis, oy verme işlemleri sırasında yasalara aykırı hareket eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Oy verme işlemleri sırasında, saat 12.30 itibariyle; 2 kişi oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 1 kişi pusulayı yırttığı, 2 kişi ise oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdiği gerekçesiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklaması şöyle:

“OY VERME İŞLEMLERİ SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR (Saat 12.30 itibariyle)

Ülke genelinde bugün yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;

• 2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri,

• 2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri ve

• 1 kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.”