5 kişi hakkında yasal işlem
Polis, oy verme işlemleri sırasında yasalara aykırı hareket eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Polis, oy verme işlemleri sırasında yasalara aykırı hareket eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Oy verme işlemleri sırasında, saat 12.30 itibariyle; 2 kişi oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 1 kişi pusulayı yırttığı, 2 kişi ise oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdiği gerekçesiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklaması şöyle:
“OY VERME İŞLEMLERİ SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR (Saat 12.30 itibariyle)
Ülke genelinde bugün yapılan “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;
• 2 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri,
• 2 kişinin oy kullanma kabinine cep telefonu ile girdikleri ve
• 1 kişinin ise oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı tespit edilmiştir.
Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.”