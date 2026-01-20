5 kişi daha aranıyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kıbrıs’ın kuzeyinde bir otele saldırı düzenlemeyi planladıkları tespit edilerek tutuklanan A.K., Y.K., ve Y.Ö., mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların İskele'de faaliyet gösteren bir otele yönelik silahlı saldırıda bulunmak amacı ile anlaşarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını söyledi.

Polis, zanlı A.K. ve Y.K.’nin 16 Ocak’ta Girne’de kaldıkları apartman dairesinde yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaldığı evde yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar maddenin ele geçirildiğini söyledi.

İskele’de bir otelin fotoğrafları çekildi, Dubai’ye gönderildi

Polis ayrıca, zanlıların Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollarla geçtiklerini ve İskele’de bulunan otele ait çeşitli fotoğrafları çekerek Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiklerini aktardı.

Cep telefonlarında bazı oto galerilere ait konum bilgileri bulundu

Polis, zanlıların cep telefonlarında bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.Ö.’nün de 17 Ocak’ta tutuklandığını belirtti.

Aranan 5 kişi daha var

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 5 kişi olduğunu, zanlıların cep telefonunda incelemelerin sürdüğünü, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.