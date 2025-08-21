"44 kooperatifçiyi işten durdurmaya çalışanlar, 20 kişi istihdam etti"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümeti “çifte standart” uygulamakla eleştirerek, günlerdir grevde olan kooperatif emekçilerinin taleplerini görmezden gelenlerin, aynı anda yeni istihdamlara yöneldiğini söyledi.

Barçın, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na 20 kişinin daha işe alındığını belirterek, “44 kooperatif emekçisini işten durdurma talimatı verenler, bugün 20 yeni kişinin işe giriş kayıtlarını yaptı” dedi. Maliye Bakanlığı’nın maaş ödeyebilmek için 3 milyar 126 milyon TL’lik yeni borçlanmaya çıktığını hatırlatan Barçın, bu tabloya rağmen hükümet ortağı Demokrat Parti’nin kendi bakanlığına istihdam yapabilmesine dikkat çekti. “Esnafa, üreticiye re’sen vergilerle kan kusturuyorlar ama kendi kadrolarına istihdam yaratıyorlar” diyen Barçın, hükümeti halkı yok saymakla suçladı. CTP Milletvekili Barçın, “Çok ama çok az kaldı; bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz ve gideceksiniz” dedi. Barçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bugün, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na 20 Kişi İstihdam Edildi Günlerdir grevde olan kooperatif emekçilerini görmezden gelen, 44 Kooperatif Emekçisini işten durdurma talimatı verenler bugün 20 yeni kişinin Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nda işe alım kayıtlarını yaptılar. Maaş ödemek için 3 Milyar 126 Milyon daha borçlanma ihalesine çıkan Maliye Bakanlığı ise hükümet ortağı DP'ye 20 kişi alım yapması için mali yetki veriyor, diğer taraftan da esnafa, üreticiye Re'sen vergilerle adeta kan kusturuyor. Çok ama çok az kaldı; bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz ve gideceksiniz.