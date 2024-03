43.İstanbul Film Festivali’nde Kıbrıs’ı Kyros Papavassiliou’nun “Embriyo Larva Kelebek” filmi temsil edecek

43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan v. Kyros Papavassiliou’nun yazıp yönettiği Kıbrıs-Yunanistan ortak yapımı Embriyo Larva Kelebek (Embryo Larva Butterfly) bu yıl Kıbrıs’ı festivalde temsil eden tek yapım oldu. Yaşamını adada sürdüren yönetmen Orhan Eskiköy ise Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yer alıyor.



Taner: “N Kolay ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde festivalin daha da güçlenmesini ve geniş izleyici kitlelerine ulaşabilmesini sağlayabileceğimiz için mutluyuz”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner konuşmasında “İKSV olarak elli yılı aşkın süredir Türkiye’de kültür-sanatın farklı disiplinlerini destekliyor, izleyicilerimize en nitelikli üretimleri sunmak için çalışıyoruz. Artık bir değil birkaç neslin önünde yeni ufuklar açan İFF’ni güçlü uluslararası niteliği ve öncü karakteriyle sürdürebilmenin gururunu yaşıyoruz. Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kurum olan İKSV için sponsorların, özellikle de festival sponsorlarının desteği, büyük önem taşıyor. N Kolay artık İFF’nin sponsorluğunu üstleniyor. N Kolay ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde festivalin daha da güçlenmesini ve geniş izleyici kitlelerine ulaşabilmesini sağlayabileceğimiz için mutluyuz. N Kolay’a içten teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan çeyrek asrı devirmiş, Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olan Aktif Bank ile ilgili bilgiler vererek başladığı konuşmasına “Ülkemizin kültür-sanat yaşamının can damarlarından biri olan İKSV’nin 43 yıldır sürdürdüğü İFF’ne, 25. yılımızda dijital bankamız N Kolay ile katkı sağlamanın heyecanını duyuyoruz. Bu yıl festivalin sponsoru olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. N Kolay’ı sinema severlerle buluşturmak için sabırsızlandığımız bu iş birliğinde emeği geçen tüm İKSV ekibine teşekkür ederim” dedi.

Toplantıda festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Festival Direktörü Kerem Ayan, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara ise festival kapsamında bu yıl 19. kez Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformu hakkında bilgi aktardı.

Sinema Onur Ödülleri oyuncu Meral Orhonsay ve sinemacı Engin Ayça’ya verilecek

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl, toplumsal meselelere değinen ve kadın hikâyelerinin işlendiği birçok filmde rol alan usta oyuncu Meral Orhonsay ile 1968’den bu yana yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler, kaleme aldığı akademik çalışmalar, çıkardığı sinema dergileri, çevirdiği sinema kitapları, üniversitelerde ve sinema toplantılarında verdiği derslerle çok yönlü sinemacı Engin Ayça’ya takdim edilecek.

Wim Wenders ve Koji Yakusho festivalin konuğu olarak İstanbul’da

Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Festivalde Wenders’in üç filmi de gösterilecek. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak.

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde Koji Yakusho da festival için İstanbul’a gelecek. Japonya’nın en tanınmış ve saygın erkek oyuncularından olan Yakusho’nun 4 filmi de festivalde gösterilecek. Wim Wenders ve Koji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü takdim edilecek.

Festival programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Neredesin Aşkım? ve Cinemania’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor. Sinemaseverler ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Musikişinas bölümü geri dönüyor. Festival programına geçen yıl eklenen “Heyula” bölümü bu yıl da sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü, Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getiriyor.



Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde: Hayallerim, Aşkım ve Sen

İFF, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film ekibi 19 Nisan Cuma günü Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterime katılacak.

Uluslararası Yarışma’nın jüri başkanı Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox

Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox üstlenecek. Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis, film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor. Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.



Köprüde Buluşmalar, Türkiye ve dünyadan sektör temsilcilerini buluşturacak

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 24-25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar’ın gerçekleşmesi için Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu büyük katkıda bulunuyor. Atölye Ödülleri, 26 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.



2. Onat Kutlar Çalıştayı “Yaşamın Sesi”: Özgürlük,İFF evsahipliğinde düzenleniyor

Birincisi Haziran 2022’de, Birkbeck, Londra Üniversitesi enstitülerinden Birkbeck Institute for the Moving Image'de, "Onat Kutlar: Cinema is a Feast" (Onat Kutlar: Sinema Bir Şenliktir) başlığıyla gerçekleştirilen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisi İFF’nin evsahipliğinde 22-23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV’de düzenleniyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çalıştay izleyicilerin katılımına açık olacak.

43. İstanbul Film Festivali’nin etkinlikler programını festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.