“4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 214 bin TL’yi aştı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mart 2026 itibarıyla açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından belirlenen beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu verileri esas alınarak hazırlanan raporda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 39 bin 813 TL olarak hesaplandı.

Bu rakam, açlık sınırı olarak tanımlanırken; barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların da dahil edilmesiyle yoksulluk sınırının 214 bin 742 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Gıda harcamaları kalem kalem açıklandı

Rapora göre günlük ve aylık zorunlu gıda harcamaları şöyle:

Yetişkin kadın: 342,23 TL (aylık 10.266,90 TL)

Yetişkin erkek: 358,19 TL (aylık 10.745,70 TL)

15-19 yaş çocuk: 378,52 TL (aylık 11.355,60 TL)

4-6 yaş çocuk: 248,17 TL (aylık 7.445,10 TL)

Toplamda dört kişilik bir ailenin günlük gıda harcaması 1.327,10 TL, aylık ise 39.813 TL’ye ulaşıyor.

“Resmi enflasyon gerçeği yansıtmıyor”

Açıklamada, Mart 2026’da enflasyonun yüzde 2,18, yılın ilk üç ayındaki toplam hayat pahalılığının ise yüzde 7,07 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Ancak Bengihan, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015 bazlı tüketici fiyat endeksinin güncelliğini yitirdiğini savunarak, açıklanan enflasyon oranlarının halkın gerçek harcama kalıplarını yansıtmadığını ifade etti.

“Yoksulluk derinleşiyor”

Açıklamada, kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle yurttaşların özel sektöre yönelmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Artan kira, akaryakıt, elektrik ve diğer temel giderlerin de etkisiyle yoksulluk sınırının hızla yükseldiği vurgulandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, alınan kararların toplumda yoksulluğu derinleştirdiğini ve özellikle asgari ücretli kesimlerin “yoksulluğa terk edildiğini” vurguladı.