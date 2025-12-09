38 ölümlü kazada 41 kişi yaşamını yitirdi

Berivan BABAHAN

Trafik kazaları, 2025 yılında da ülkenin en ağır can kaybı nedenlerinden biri olmaya devam etti. YENİDÜZEN’in polis kayıtlarından derlediği bilgilere göre, yıl içinde meydana gelen 38 ölümlü trafik kazasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilere, kalp krizine bağlı ölümler ile adli soruşturması süren vakalar dahil edilmedi.

Ocak ve mart ayları en fazla can kaybının yaşandığı dönemler olurken, temmuz ve eylül aylarında da beşer kişi hayatını kaybetti. Son 12 ayda yaşamını yitirenlerin 7’si motosiklet sürücüsü, 1’i çocuk olmak üzere 4’ü yaya olarak kayıtlara geçti.

2011’den bu yana trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 518’e ulaştı. 2024 yılı 50 ölümle son 14 yılın en yüksek can kaybının yaşandığı yıl olurken, 2025’te yıl tamamlanmadan 41 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

YENİDÜZEN’in polis kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre, 2025 yılı içinde meydana gelen 38 trafik kazasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilere, kalp krizine bağlı ölümler ile adli soruşturması devam eden vakalar dahil edilmedi.

Bu kapsamda, 16 Mart’ta yaşanan kazada hayatını kaybeden 64 yaşındaki Mehmet Luman’ın otopsi sonucunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendiği için, bu olay istatistiklere yansıtılmadı.

Benzer şekilde, 4 Mayıs’ta park halindeki aracının kayalıklara yuvarlanması sonucu ölü bulunan 21 yaşındaki Kemal Yılmaz Özatlı’nın olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. 5 Haziran’da kaza yaparak olay yerinde yaşamını yitiren 58 yaşındaki Argun Tünay’ın ölümüne ilişkin soruşturma da henüz tamamlanmadığı için veriler arasında yer almadı.

En fazla ölüm ocak ve mart ayında…

2025’in ölümlü kazalar tablosunda en çok ölümlerin ocak ve mart ayında gerçekleştiği görüldü. Ocak ayında 8, mart ayında ise 7 kişi trafikte hayatını kaybetti. Bu aylardan sonra temmuz ayında 5, eylül ayında da yine 5 kişi yaşamını yitirdi.

40 ölümden 6’sı motosiklet sürücüsü, 1’i çocuk 4 yaya

Son 12 ay içerisinde meydana gelen 38 ölümlü trafik kazasında 6 tanesi motosiklet sürücüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 4 ölümlü kazanın ise 1’i çocuk olmak üzere yaya olduğu gözlemlendi.

11,5 ayda meydana gelen ölümlü kazaların listesi:

Ocak ayında 8 kişi hayatını kaybetti

10 Ocak – Taşpınar-Bostancı Anayolu:

68 yaşındaki traktör sürücüsü Salih Özgünalp, direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

13 Ocak – Ercan-İskele Anayolu:

73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit, kavşaktan ana yola dikkatsizce çıkarken kamyonla çarpışmış, hayatını kaybetmişti.

13 Ocak – Çayırova-Büyükkonuk Anayolu:

50 yaşındaki Atlen Ekren, köprü başlangıcındaki beton sete çarparak hayatını kaybetmişti.

14 Ocak (ölüm 16 Ocak) – Çamlıbel-Yılmazköy Yolu:

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Özenç Sarp, çarpışmada ağır yaralanıp 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

16 Ocak – Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Demirhan):

27 yaşındaki Furkat Bazarow, takla atan araçta yaşamını yitirmişti. Aracı kullanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

17 Ocak – Ağırdağ-Girne Yolu (Boğazköy):

41 yaşındaki Mehtap Kanal ve 12 yaşındaki kızı Ecrin Başbınar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpmıştı. Kaza sonucu anne ve kızı hayatını kaybetmişti.

28 Ocak – Girne:

84 yaşındaki Ahmet Akı, motosikletiyle arabaya çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Şubat 2025 – 3 kişi hayatını kaybetti

9 Şubat– Lefkoşa Güzelyurt:

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek, süratli bir aracın çarpması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.

12 Şubat – Balıkesir:

65 yaşındaki Hamiyet Görgü, ağaca çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirmişti.

18 Şubat – Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu:

32 yaşında yaya olarak bulunan Buğra Kılıç’a araç çarpmış, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Mart 2025 – 7 kişi hayatını kaybetti

16 Mart – Girne:

59 yaşındaki Hayati Özok, kaldırıma ve taş duvara çarptığı kazada hayatını kaybetmişti.

18 Mart – Yenierenköy:

23 yaşındaki sürücü Umut Göksal, çarpışma sonucu arabasıyla takla atmış, olay yerinde hayata gözlerini yummuştu.

18 Mart – Girne:

48 yaşındaki yaya Ogün Aldemir, karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

23 Mart (ölüm 27 Mart) – Küçük Erenköy-Tatlısu Anayolu:

29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, çarpışma sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 gün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

28 Mart (ölüm 6 Nisan) – Esentepe:

44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Kemal Batıbeniz, virajda devrilip ağır yaralandıktan sonra 9 gün yoğun bakımda kalmıştı. Batıbeniz 6 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

29 Mart – Lefke-Güzelyurt Anayolu:

22 yaşındaki Berat Tunç, bordür taşlarına çarpıp takla atmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Nisan 2025 – 3 kişi hayatını kaybetti

22 Nisan – Girne-Değirmenlik Anayolu:

67 yaşındaki Ali Mustafa ve 27 yaşındaki Raja Sharıq Amin, araçlarının otobüsle çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişlerdi.

23 Nisan – Minareliköy:

35 yaşındaki Ali Minnoş, motosikletin kontrolünü kaybedip duvara çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Mayıs 2025 – 1 kişi hayatını kaybetti

17 Mayıs – Pınarbaşı:

25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıfat Gezici, karşı yönden gelen aracın dönüş yapması sonucu çarpışarak hayatını kaybetmişti.

Haziran 2025 – 2 kişi hayatını kaybetti

7 Haziran (kaza 30 Mayıs) – Çatalköy:

48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Korkmaz, araçla çarpıştıktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

26 Haziran – Girne-Alsancak Anayolu:

81 yaşındaki Fuat Zorali, kaldırıma çarpıp 3 metre derinliğinde dere yatağına düşerek takla atarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2025 – 5 kişi hayatını kaybetti

3 Temmuz Mağusa: 69 yaşındaki Hasan Kebapcı, geçtiğimiz 16 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak 3 Temmuz’da Mağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

21 Temmuz Bostancı: Bostancı - Taşpınar Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sefa Akgönül, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek takla atmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

21 Temmuz Mağusa: 56 yaşındaki Ömer Özoğul, direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje çarparak kaza yapmış, aracın yoldan çıkıp toprak arazi içerisinde takla atmasıyla ağır yaralanmıştı. Özoğul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

24 Temmuz Haspolat: 4 yaşındaki Yusuf Mutlu, 24 Temmuz tarihinde Haspolat’ta aracın kendisini fark etmeyerek çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

26 Temmuz Girne: 24 yaşındaki araç sürücüsü Waill Mohammed Omar Ahmad Ahmad, 26 Temmuz’da Girne-Tatlısu yolunda meydana gelen kazada, aracının yoldan çıkarak takla atması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ağustos 2025 – 2 kişi hayatını kaybetti

3 Ağustos Boğazköy: Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Adil Muti Havare, direksiyon hâkimiyetini kaybederek dışarı savrulmuş, bir ikametgâhın bahçe duvarı ile selvi ağacına çarpmıştı. Havare, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

10 Ağustos Gaziköy: 73 yaşındaki Salim Erdegör, karşı şeritten gelen araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Eylül 2025 – 5 kişi hayatını kaybetti

4 Eylül Girne-Güzelyurt: 34 yaşındaki Hasan Kapıcı, Girne istikametine seyrettiği sırada yolun sağına geçip, karşı istikametten gelen araç ile yüz yüze çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.



12 Eylül İskele-Ercan: İskele–Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki araç sürücüsü Glody Malekera Bachibone ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Lydia Cırımwanı Binja yaşamlarını yitirmişti.

18 Eylül İskele-Ercan: 64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke, karşı şeritten gelen araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

29 Eylül Girne Değirmenlik: 26 yaşındaki Ali Osman Bayram, karşı şeritten gelen araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.





Ekim 2025 – 2 kişi hayatını kaybetti

7 Ekim Lefkoşa: 50 yaşındaki Mehmet Özdemir, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan araçlara çarpmış hayatını kaybetmişti.

25 Ekim İskele -Ercan: 41 yaşındaki Raşit Tekin, 25 Ekim tarihinde yönetimindeki araca kontrolsüzce çarpan sürücünün neden olduğu kazada yaşamını yitirmişti.

Kasım 2025 – 1 kişi hayatını kaybetti

23 Kasım Ziyamet: 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü Alpaslan Tok, Balalan’da meydana gelen trafik kazasında bir araçla çarpışmış, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Aralık 2025 (8 Aralık’a kadar) – 2 kişi hayatını kaybetti

8 Aralık Lefkoşa-Güzelyurt: 36 yaşındaki Muhammad Shahzad, Lefkoşa–Güzelyurt ana yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atmıştı. Shahzad, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

8 Aralık İskele-Ercan: 48 yaşındaki Mohammad Kheirkhahsabetghadam, dikkatsizlik sonucu sağ şeride geçmiş, karşı istikametten gelen kamyonla çarpışmıştı. Kheirkhahsabetghadam olay yerinde yaşamını yitirdi.

2011’den bu yana 518 ölüm!

YENİDÜZEN’in ‘ölümlü trafik kazaları’ arşivlerinden derlediği bilgilere göre, 2011 yılından 2025 yılının aralık ayına kadar olan sürede, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 518’e ulaştı.

2011 yılından bu yana trafikte meydana gelen ölümlerde, geçtiğimiz 2024 yılı rekor sayıya ulaşarak 50’yi buldu.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı: 50 kişi

2025: 11.5 ayda 41 kişi

TOPLAM: 518 ÖLÜM!