360 mg alkollü şahıs polisi darp etti

Girne’de dün saat 01:00 sıralarında, eşinin Trafik Ekipleri tarafından trafik suçundan rapor edildiği gerekçesiyle, 360 miligram alkollü içki tesiri altında olan 41 yaşındaki A.Ü.,polisi darp etti.

Yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıktan sonra, trafik kontrol noktasında görevli polis memurunun yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp edip yere düşürerek, sağ elindeki bir parmağının kırılmasına sebep olan şahıs suçüstü tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.