30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı
Kaleburnu - Sipahi yolu üzerinde bugün 59 yaşındaki Rifat Çalıkuşu HZ 997 plakalı aracıyla yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
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Kaleburnu - Sipahi yolu üzerinde bugün 59 yaşındaki Rifat Çalıkuşu HZ 997 plakalı aracıyla yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. H7 997 plakalı salon aracıyla Sipahi istikametine doğru seyreden araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Rifat Çalıkuşu ve araçta yolcu olacak bulunan 68 yaşındaki Uygur Celiloğlu kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası