3 kişi darp eden sabıkalı zanlılar teminata bağlandı

Lefkoşa Surlariçindeki bir barın önünde kavgaya karışarak 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlılar M.H ve Ş.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlıların ‘Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 15 Kasım saat 00:15 raddelerinde, Lefkoşa Zahra Sokak üzerinde faaliyet gösteren Republic isimli barın önünde, 18 yaşındaki M.H,17 yaşındaki Ş.B ve aranan üç kişinin, bardan çıkıp araç park yerine doğru yürüyen 23 yaşındaki Yusuf Veziroğlu, 23 yaşındaki Musa Kurtdağı ve 21 yaşındaki Ömer Faruk Arslan’ı, üzerlerine saldırıp ciddi bir şekilde darp ettiklerini, darp esnasında Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların sabıkaları olduğuna değinip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.