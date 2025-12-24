Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçundan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Maja Leonie Dolezych hakkındaki dava karara bağlandı, sanık 3 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 30.10.2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan sanığa tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 31 gram ağrılığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 5 adet kırık hap bulunduğunu belirtti.

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçları artış gösterdi”

Başkan, sanığın soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kaldıktan sonra 7 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. “Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarının artış gösterdiğine değinen Başkan Cemaller, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Başkan, ancak her davanın kendine has olguları olduğunu belirterek, sanığın genç ve sabıkasız olduğunu, davasını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, ülkesinde başarılı bir genç olduğunu ve 54 gündür tutuklu beklediğini söyledi.

Mahkeme başkanı Cemaller, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.