"2026'nın ilk iş gününde 3 gazeteci tehdit edildi"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere yönelik tehdit ve engelleme girişimlerinin yeni yılın ilk iş gününde de devam ettiğini açıkladı.

Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tek amaçları yaptıkları haberlerle kamuyu bilgilendirmek olan gazetecilerin görevlerini yaparken baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen bir davanın ardından Ömer Kadiroğlu, Devrim Demir ve Ahmet Karagözlü’nün görüntü almaya çalıştıkları sırada zanlı yakını tarafından engellendiği ve tehdit edildiği belirtildi. “Bekleyin siz, görürsünüz” gibi tehdit içerikli sözlerle taciz edilen üç gazetecinin, Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olduğu kaydedildi.

KTGB açıklamasında, geçen yıl da benzer olaylarla karşı karşıya kalındığı ve polisin bu konuda daha duyarlı olması yönünde çağrılar yapılmasına rağmen tehditlerin devam etmesinin düşündürücü olduğu ifade edildi. Bu durumun basın özgürlüğünün ne denli tehdit altında olduğunun açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Basın mensuplarının görevlerini yaparken tehdit edilmesi ve engellenmesinin; ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, gazetecilerin herhangi bir tarafın değil yalnızca kamunun sesi olma sorumluluğu taşıdığına dikkat çekildi. Bu sorumluluğun tehdit ve baskıyla susturulmaya çalışılmasının asla kabul edilemez olduğu vurgulandı.