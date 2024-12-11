“2025 yılı kentimizde yatırımlar yılı olacak”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, kentin doğu kısmındaki trafik akışını rahatlatmak için Ozanköy-Çatalköy yolunda çalışmalar başlattıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi, “Kentimizin en doğusundan en batı noktasına kadar 2025 yılı alt ve üst yapı yatırımlar yılı olacak” dedi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

Günaydın Girne.

Kentin doğusunda oluşan trafik yüzünden araçlar tarafından oldukça çok kullanılan, bölge halkının da yürüyüş yaptığı Ozanköy-Çatalköy yolunu düzenlemeye başladık.

Bu çerçevede bölgede bulunan dar köprüyü genişletip, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapıyoruz.

Yapılan bu çalışmanın hedefi hem araç hem de yaya trafiğinin güvenlik içinde ilerlemesi.

Kentimizin en doğusundan en batı noktasına kadar 2025 yılı alt ve üst yapı yatırımlar yılı olacak.