2024’ü Bellapais Manastırı’nda Yeni Yıl Konseri ile uğurladılar

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali de dahil olmak üzere yoğun geçen konserler sonrasında 2024 yılını da çok keyifli bir müzik etkinliği ile uğurladı. Klasik ve modern bestecilerin en keyifli klasik şarkıları, sevilen Christmas ve Yeni Yıl müzikleriyle dolu Yeni Yıl Konseri 28 Aralık 2024 Cumartesi saat 19.00’da Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde yer aldı. Müziğin farklı renklerinin sahneye yansıdığı konserde Aksana TSEPLIAKOVA yönetimindeki 7’den 70’e her yaş grubundan oluşan kadrosuyla Ceaser Korosu ise seslenlendirdiği yeni yıl ve christmas parçaları ile göz doldurdu. Rus yurttaşlardan oluşan koronun Dillirga yorumu ise gecenin güzel sürprizlerinden birisi oldu.

Maria SEMOCHKINA/soprano,Oksana DONIKA/mezzosoprano,Ekaterina STERN/viyolin,

Nadezda KAMENEVA/piyano, Susanna ORCHAN/çello, Irina AKKOK/piyano,Elena STERN/ piyano ve Meryem BORAN/mezzosoprano ise Gruber,Martin,Bach, Viardot, Leoncavallo, Offenbach,Bartok,Ravel, Glinka/Wilboa ve Strauss’tan eserleri gerek solo ve gerekse birlikte icra edip/seslendirerek gecenin güzelliklerini birlikte yarattılar.

Sahnedekilerle salondakiler büyük bir koro oldu

Salondaki konuklarında da neşeli şarkılarda koroya eşlik ettiği gecede hep bir ağızdan Carol of the Bells, Jingle Bells, Christmas Tree, Hallelujah, Dillirga ,White Christmas ve Last Christmas şarkıları ile 2024 yılı uğurlandı.