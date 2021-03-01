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2020 yılına ait burslar bugün ödendi

2020 yılına ait burslar bugün ödendi

2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi.

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2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yazılı açıklamasında, 2020 yılına ait bursların bir bölümünün geçtiğimiz haftalarda ödendiğini, geriye kalan Kasım- Aralık aylarına ait ödenmemiş burslardan kalan miktarın bugün ödendiğini duyurdu.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, toplam 8 milyon, 735 bin, 906 TL, 26 kuruş ödeme yaptı.

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