2 yıl aradan sonra, 1 Mayıs’ta ORTAK ETKİNLİK

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçiler Pandemi sebebi ile 2 yıl aradan sonra 1 Mayıs’ta yeniden ortak emek ve ortak vatan mücadelesini yükseltiyor…

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalardan oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs etkinlik programını açıkladı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçiler, 2 yıl aradan sonra, ara bölgede (Çetinkaya sahasında) bir araya gelecek.

1 Mayıs Tertip Komitesi’nden yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıslı Türk emekçiler 1 Mayıs Pazar gün saat 9.30’da kuğulu parkta toplanarak sarayönü meydanına yürüyor.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’ın 1 Mayıs konuşmasının ardından, Kıbrıslı Rum emekçilerle buluşmak üzere kortejlerle ara bölgede (Çetinkaya sahasında) bir araya geliyor.

DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs ortak deklarasyonunu iki dilde okumalarının ardından etkinlik Kıbrıs’ta barış için iki toplumlu koronun ortak vatan ortak kültür ezgileri ile devam edecek.

Tüm halkımız davetlidir.

1 Mayıs’ta Savaşlara karşı Barış ve Sosyal Adaleti yükseltmek için haydi 1Mayısa.

DEV-İŞ KTAMS KTÖS KTOEÖS BES KOOP-SEN DAÜ-SEN