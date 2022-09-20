2 polisi darp etmekle suçlanıyor

Hamitköy’de etrafı rahatsız ettiği gerekçesi ile kendisini uyaran polislere saldıran zanlı O.O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının "Polisi Darp, Görevinden Men Etmek, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Eylül tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden polis memuru A.G'yi göğsünden ittirip, bir diğer polis memuru V.Ö.'nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduğunu anlattı.

Polis, zanlının daha sonra sonra yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının yasal statüsü ve bölgede herhangi suç işleyip işlemediği araştırılacağından 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.