“17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’deki toplantıya katılacağımızı söyledik”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, 17-18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak muhtemel geniş katılımlı toplantıya katılabileceklerini söyledi.

Tatar, Kıbrıs sorunu ve gayri resmi toplantı hazırlıklarını ele almak için adada bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'ya bir araya geldi.

Tatar, DiCarlo ile bir buçuk saatte çeşitli konularda görüşme yaptıklarını ve görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Görüşmede Mart ayında Cenevre’de yapılması öngörülen toplantının ele alındığını ifade eden Tatar, tüm tarafların katılmasının öngörüldüğü gayri resmî buluşmanın faydalı olacağına inanç belirtti.

Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılması öngörülen toplantıya onay verdiklerini DiCarlo’ya söylediğini kaydetti. Görüşme öncesi hazırlıkların devam edeceğini ifade eden Tatar, adada iki taraf, iki egemen halk ve iki devlet olduğunu vurguladı.

Tatar, yapıcı olarak çözüme yönelik adım atılacaksa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

New York’taki üçlü görüşmede de ele alınan yeni geçiş kapılarla ilgili iş birliği yapılabileceğini ifade eden Tatar, 9 kapı olduğunu ve ağırlığın yüzde 65 ile Kermiya’da olduğunu belirtti.

Kermiya geçiş noktasının artık daha fazlasını kaldıramadığını ve iki tarafa da sıkıntı yarattığını ifade eden Tatar, yeni geçiş kapılarının Haspolat ve Akıncılar’da açılması yönünde öneri yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının çerçeve dışına çıktığını ve transit geçiş istediğini ancak bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Pile Yiğitler yolu konusunda yaşanan sıkıntıya değindi.

Anlaşmanın müzakere sonucu bulunabileceğine inanıp, desteklediklerini ancak bunun da şartlara bağlı olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye kökenli insanların güneye geçememesi konusunu görüşmede anlattıklarını ve rahatsızlığın karşı tarafa iletilmesini istediklerini belirtti.

Kıbrıs konusunun özünü oluşturan sıkıntıları ifade ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonuç olarak Cenevre’de yapılması planlanan gayri resmî toplantıya 17-18 Mart tarihinde katılabileceklerine onay verdiklerini dile getirdiği görüşmenin yararlı bir görüşme olduğunu söyledi.