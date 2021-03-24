“15 Nisan’da ülke karanlığa gömülecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) KIB-TEK’in elinde 15-20 tonluk yakıt kaldığını, 15 Nisan’dan itibarıyla yakıtın bitmiş ve ülkenin karanlığa gömülmüş olacağını bildirdi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ve Sendika yetkilileri bugün EL-SEN merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, KIB-TEK’in geldiği son noktayı değerlendirdi.

“15 Nisan’da yakıt bitecek, ülke karanlığa gömülecek”

Özkıraç yaptığı açıklamada, KIB-TEK depolarının boş olduğunu, sayaç ihtiyacının karşılanamadığını ve Kurumun şu an sayaç takamadığını, 15-20 tonluk yakıt kaldığını ve 15 Nisan’da yakıtın bitecek olmasına rağmen halen yakıt ihalesine çıkılmadığını ve ihale sürecinin 3 ay süreceğinin de unutulmaması gerektiğini anlattı.

Yakıt için 220 tonluk bir ihaleye çıkılması gerektiğinin altını çizen Özkıraç, bunları düşünmeyen hükümetin saray yapımına giriştiğini, asgari ücretlinin, yoksulun, basın mensubunun durumunun korkunç derecede kötü olduğunu ifade etti.

“Kaosun bedelini ödeyecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya da seslenen Özkıraç, yaratılan bu kaosun bedelini hem siyasi hem de başka yönden ödeyeceğini söyleyerek, KIB-TEK’in içinde bulunduğu durumu her platformda Başbakan Ersan Saner’le de görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Yakın zamanda bir eylem planı hazırlayarak halkı mağdur etmeyecek şekilde hayata geçireceklerini de söyleyen Özkıraç, KIB-TEK’in borcunu ödemeyen belediyelerin elektriğini kestiğinde dahi dava kâğıtlarının EL-SEN’e geldiğini söyledi.

“El-Sen şamar oğlanı değildir”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye de seslenen Özkıraç, “EL-SEN şamar oğlanı değildir, davalarla baskılarla EL-SEN’i susturmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Devlet teşviklerden doğan 115 milyon TL’yi Kıb-Tek’e ödeyecek”

Özkıraç, devlet kurumları olsun belediyeler olsun bakanlıklar olsun herkesin normal vatandaşlar gibi KIB-TEK’e borcunu ödeyeceğini belirterek, devletin teşviklerden doğan 115 Milyon TL’yi ödeyeceğini, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının, belediyelerin, şirketlerin ve otellerin borçları varsa onların da elektriğinin kesileceğini vurguladı.

“Ayrıcalıklı kesimi hallaç pamuğu gibi atacağız”

“Ayrıcalıklı kesimi hallaç pamuğu gibi atacağız” ifadelerini kullanana EL-SEN Başkanı Özkıraç, Bakan Arıklı’nın “vurgun var” sözlerine cevap vererek “En büyük vurgun AKSA” dedi ve “Arıklı ve müsteşarının görevinin Ankara’dan dayatılan paketlerle ülkeyi haraç-mezat satmak” olduğunu savundu.

Önümüzdeki hafta Sendikal Platform’la bir toplantı yapmayı hedeflediklerini söyleyen Özkıraç, Bu Memleket Bizim Platformu’na da “zincirlerinden kurtulma” çağrısında bulunarak, KIB-TEK’le ilgili son gelişmelere tepkilerinin çok ağır olacağını sözlerine ekledi.