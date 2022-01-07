12 Ocak’a kadar güneyden kuzeye elektrik aktarımı sürecek

Kıbrıs Türk tarafının yeni talebi üzerine Kıbrıs’ın kuzeyine güneyden elektrik tedariki 12 Ocak’a kadar uzatılıyor.

Elektrik tedariki iki taraf arasında var olan bir bağlantı sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Önceki gün, Kıbrıs Türk tarafının bir önceki talebiyle ilgili süreç sona ermişti. CNA’nın haberine gör; “Kuzeydeki elektrik üretimi ünitelerdeki arızaların henüz tamir edilememesi nedeniyle yenilenen bu süreçle 12 Ocak’a kadar elektrik tedariki devam edecek”

Elektrik tedariki 16.00 – 21.30 saatleri arasında günde 30 – 35 megavat olarak devam edecek.