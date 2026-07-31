EL-SEN’den KTMMOB’ye ziyaret

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, görüşmeye, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Aysal ile EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever katıldı.

Ülkenin enerji politikaları, elektrik üretim ve dağıtım altyapısının mevcut durumu, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji planlaması konularının ele alındığı görüşmede, enerji alanında yaşanan sorunların çözümünde bilimsel ve teknik yaklaşımların esas alınmasının önemi vurgulandı.

Uzun vadeli ve kamu yararını gözeten enerji politikalarının gerekliliği üzerinde durulurken, elektrik altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılması gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.

Enerji alanında ortak aklın ve iş birliğinin geliştirilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, ülkenin enerji geleceğine ilişkin konularda KTMMOB ile EL-SEN arasındaki diyaloğun geliştirilerek sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, enerji sektörünün geleceğine yönelik kararların teknik uzmanlık ve bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, meslek örgütlerinin bu süreçlere katkı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Çelik, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının ve kamusal hizmet anlayışının korunmasının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ise enerji sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulunarak, enerji alanında yapılacak yatırımların ve planlamaların uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasının önemine dikkati çekti.