100 bin euro daha yeni rüşvet talebi ortaya çıktı

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ayrı suçtan tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı, mahkeme zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Ethem Hoca, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye anımsattı.

Polis, meseleyle ilgili toplamda 39 kişinin sorgulandığını, 21 ifade alındığını belirtti.

Polis, son 7 gün içerisinde alınan ifadelerde yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için hukuka aykırı olarak 100 bin euro rüşvet talep ettiği yönünde yeni ifade alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının emare alınan telefonun kasım ayında değiştirildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü bertti.

Emare görüntülerin ve ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü dile getiren polis, 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.