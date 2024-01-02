1 yılda 1 milyon arttı!

Serap ŞAHİN

Barikatlardaki izdiham, resmi verilere yansıdı; 2022 yılında toplamda 3 milyon 900 bin geçişin yaşandığı barikatlarda, 2023 yılının Kasım ayına kadar 5 milyondan fazla geçiş yaşandı.

2022 yılında 1 milyon 533 bin 949 kişi güneyden kuzeye geçiş yaparken, 2023 yılında bu rakam 2 milyon 785 bin 459’a çıktı.

Öte yandan yine 2022 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş sayısı 2 milyon 373 bin 509 iken, 223 yılına gelindiğinde bu rakam 2 milyon 254 bin 822’ye düştü.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre; Ocak ila Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde güneyden kuzeye 7 milyon 76 bin 369 giriş oldu.

Kuzeyden güneye giriş yapanlar ise 7 milyon 76 bin 5.

Resmi verilere göre; güneyden kuzeye geçişlerin 2 milyon 811 bin 950’si Kıbrıslı Rumlar. Aynı dönemde güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 2 milyon 285 bin 912.

Kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumlar ile güneye giden Kıbrıslı Türkler kıyaslandığında aradaki fark yüzde 25 oldu.

Söz konusu dönemde en az geçiş Şubat, en fazla geçiş ise Ağustos’ta oldu.

En az giriş Şubat ayında

Turizm Bakanlığı verileri 11 aylık dönem için barikatlardaki geçişleri detaylandırdı.

Buna göre; Ocak ayında 535 bin 387 giriş, 541 bin 134 çıkış oldu.

Şubat’ta rakamlarda düşüş yaşandı ve 11 aylık sürede en az giriş çıkış rakamlarına ulaşıldı. Şubat ayında toplamda 513 bin 125 giriş, Mart ayında 585 bin 35 giriş oldu. Nisan ayında rakamlar daha da yükselerek 657 bin 625 kişi giriş yapıldı. Mayıs ayında rakamlarda 3 bin düşüş yaşanarak 654 bin 92 giriş oldu.

Haziran ayında ise sayılar tekrar yükselişe geçti ve 682 bin 476 kişi geçiş noktalarını kullanarak giriş yaptı.

Ağustos ayı zirvede

Barikatları kullanarak yapılan geçişler, Ağustos’ta en yüksek rakama ulaşarak, 761 bin 478’i buldu. Söz konusu ay, ilk 11 aydaki geçişlerdeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

En fazla geçiş

Kıbrıslı Rumlar dışında 11 aylık dönemde en fazla güneyden kuzeye geçiş, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Romanya’dan gelen yabancılar oluşturdu.

Buna göre; Ocak-Kasım döneminde, Birleşik Krallık’tan 277 bin 561, Yunanistan’dan 249 bin 796, Romanya’dan 164 bin 147 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçişi Azerbaycan’dan gelen yabancılar oluşturdu, 304 geçiş kaydedildi.

Diğer ülkelerin yolcu dağılımı…

İstatistikî verilerde; güneyden kuzeye barikatlardan geçiş yapan yabancıların dağılımı da madde madde sıralandı.

Verilere göre dağılım şu şekilde: ABD: 22.495, Afganistan: 432, Almanya: 127.602, Arjantin: 20.653, Arnavutluk: 2.461, Avustralya: 5.628, Avusturya: 10.518, Bangladeş: 2.639, Belçika: 10.256, Beyaz Rusya: 7.865, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk: 44 bin 212, Bosna Hersek: 1.596, Brezilya: 2.108, Çekya: 29.743, Çin: 8.285, Danimarka: 15.433, Endonezya: 578, Estonya: 3.677, Fas: 1.353, Filipinler: 24.285, Filistin: 2.046, Finlandiya: 7.750, Fransa: 51.560, Güney Afrika: 1.151, Güney Kore: 1.440, Gürcistan: 5.519, Hırvatistan: 5.065, Hindistan: 9.316, Hollanda: 17.481, Irak: 1.298, İran: 6.814, İrlanda: 11.081, İspanya: 17.927, İsrail: 85.842, İsveç: 21.921, İsviçre: 10.325, İtalya: 51.490, İzlanda: 554, Japonya: 1.743,Kamerun: 1.033, Kanada: 7.724, Kazakistan: 2.834, Kolombiya: 789, Kuveyt: 722, Letonya: 13.290, Libya: 3.333, Litvanya: 18.819, Lübnan: 14.678, Macaristan: 34.498, Makedonya: 1.854, Malta: 4.070, Meksika: 691, Mısır: 7.175, Moldova: 7.308, Nepal: 7.063, Nijerya: 365, Norveç: 11.244, Özbekistan: 792, Pakistan: 5.040, Polonya: 101.973, Portekiz: 7.869, Rusya: 71.531, Sırbistan: 9.710, Slovakya: 62.138, Slovenya: 5.084, Sri Lanka: 5.920, Suriye: 803, Suudi Arabistan: 3.155, Şili: 726, Tayland: 456, Türkmenistan: 1.076, Ukrayna: 34.632, Ürdün: 8.021,Vietnam: 4.359, Yeni Zelenda: 1.236, Diğer: 31.547.

Ercan ve deniz ulaşımı: 313 bin 711 yolcu

Resmi verilerde; Ercan Havaalanı ve deniz yoluyla adaya yapılan girişler de detaylandırıldı.

Buna göre; 11 aylık dönemde KKTC ve TC uyruklu kişiler hariç, 313 bin 711 yolcu adaya geldi.

Yolcuların uyrukları incelendiğinde, en fazla Rusya, İran ve Almanya’dan adaya giriş yapıldığı görüldü.

Ocak-Kasım döneminde ülkeye Rusya’dan 46 bin 714, İran’dan 38 bin 287, Almanya’dan ise 28 bin 722 geçiş oldu.