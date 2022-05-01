1 Mayıs İşçi Bayramı: Emek, Barış, Özgürlük

1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı geleneksel olarak Lefkoşa'da kutlanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) öncülüğünde 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için örgütler ve işçiler sembolik olarak Kuğulu Park’ta toplandı.

İşçiler tarihi Sarayönü meydanına yürüyerek Kıbrıs’ta barış, ortak mücadele, dayanışma ve işbirliği mesajı verdi, çalışma hayatında eşitsizliğe ve sömürüye son verilmesini istedi.

Sarayönü Meydanı'nda düzenlen mitingin ardından yine kortejle Kıbrıslı Rum örgütlerle buluşup ortak etkinliğin düzenleneceği Taksim Sahası’na (Cirit Hisarı) geçildi.

Ara bölgedeki iki toplumlu etkinlikte PEO ve DEV-İŞ tarafından hazırlanan Ortak Deklarasyonu Türkçe ve Rumca olarak okuyacak, sonrasında ise koro sahne alacak.