1 Mayıs İşçi Bayramı: Emek, Barış, Özgürlük

1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı geleneksel olarak Lefkoşa'da yine meydanda kutlanıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) öncülüğünde 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için örgütler ve işçiler sembolik olarak Kuğulu Park’ta toplandı.

Eyleme çok sayıda sendika, Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partiler de destek veriyor.



Saat 11.00'de Kuğulu Park'ta toplanan kalabalık, Sarayönü'ne doğru yürüyecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı PEO öncülüğünde adanın güneyinde de kutlanıyor.