UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘yurttaşlık dağıtımı’nı sürdürüyor… Her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca yeni yurttaşlık onaylayan Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 11 Nisan 2017 tarihli toplantısında da 17 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

Hiçbiri KKTC’de doğmadı!...

Her Bakanlar Kurulu toplantısında, “yurttaşlık hakkını doğal süreçte kazananlar” dışında onlarca kişiye “istisnai” yeni yurttaşlık onaylayan Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, 11 Nisan 2017 tarihli toplantısında 17 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

Azınlık Hükümeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “Bakanlar Kurulu’nda verilen vatandaşlıktan burada doğmuş, burada büyümüş daha çok 18 yaşını geçmiş bu memleketin çocukları yararlandı” açıklamasına karşın, YURTTAŞ edilen kişilerden hiçbirinin de KKTC’de DOĞMADIĞI ve 40 yaş üstü oldukları dikkat çekti.

Azınlık Hükümeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “Bakanlar Kurulu’nda verilen vatandaşlıktan burada doğmuş, burada büyümüş daha çok 18 yaşını geçmiş bu memleketin çocukları yararlandı” açıklamasına karşın, YURTTAŞ edilen kişilerden hiçbirinin de KKTC’de DOĞMADIĞI ve 40 yaş üstü oldukları dikkat çekti.

Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Medine, Mersin doğumlu!..

19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı kararlarına göre;

1960 Çorlu doğumlu Eyüp Hakan Ortaç, 1982 Altınözü doğumlu Aldulkerin Bayram, 1972 Göksun doğumlu Cuma Kocabaş, 1971 Karachı doğumlu Nadeem Akthar, 1965 Reyhanlı doğumlu Ahmet Şanverdi, 1996 Gaziantep doğumlu Zeynep Altınbaş, 1966 Erdemli doğumlu Hasan Uçar, 1961 İzmit doğumlu Nuri Doğan Karadeniz, 1986 Bakırköy doğumlu Pınar Barut, 1988 Gaziantep doğumlu Mehmet Özbahar, 1973 Altınözü doğumlu Mehmet Özbek, 1946 İstanbul doğumlu Nezih Ayıran’ın, 1984 Mardin doğumlu Murat Çetin, 1985 Medine doğumlu Semire Yılmaz’ın, 1973 Antakya doğumlu Yusuf Yöney’in, 1972 Lüleburgaz doğumlu Umut Tan Bozkurt’un, 1978 Mersin doğumlu Ali Hançer ve 1972 Diyarbakır doğumlu İsmail Atlı’nın KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verildi.