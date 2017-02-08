

Ukrayna’da yükselen gerilimden duyduğu endişeyle erkekler için zorunlu askerlik uygulamasını getiren Litvanya‘nın aldığı bu karar ülkede çokça tartışılıyor. The Guardian‘ın haberine göre askeri kaynaklar Litvanya’nın Eylül ayında başlayarak 5 yıl boyunca erkekleri askere alacağını söylüyor. 19-27 yaşları arasındaki her bir erkek 9 ay boyunca askerlik yapacak.

Litvanya’da iki kadın bu zorunlu askerlik hizmeti üzerine süren tartışmaları fotoğrafla anlatmaya karar verdi. Litvanyalı oyuncu ve TV sunucusu Beata Tiskevic-Hasanova ve fotoğrafçı Neringa Rekasiute bir araya geldi; 11 Mayıs sabahı adını soyadını Litvanya’nın zorunlu askeri hizmete katılacaklar listesinde gören 37 bin erkeğin isyanına ortak olmak istedi.

Justas, 27 yaşında: “Askerlik zaman kaybı. Daha ne kadar askere ihtiyacımız var?”

Sosyal medyada askere gitmeyenler erkekliklerine, cesaretlerine, ulus sevgilerine yönelik gelen saldırı mesajlarına, yoğun eleştirilere maruz kalırken Beata ve Neringa ikilisi 14 erkeği bir araya getirdi. Askeri üniformaları 14 erkeğe giydirdi ve kendilerini ağlarken fotoğrafladı. İkili, toplumdaki algıların ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermeye çalıştı. Bir toplumun erkeklere duygularını ifade etmesini öğretmesi gerektiğini, onlara modası geçmiş rolleri yapıştırmaması gerektiğini vurgulayan Beata ve Neringa her fotoğrafı, modellerin birer sözüyle birlikte sundu.

Mindaugas, 25 yaşında: “Ben okuldayken zorunlu askerlik kalkmıştı. O zaman çok mutluydum. Şimdi dönüp baktığımda o zamanın askere gitmek için şu andan daha iyi olduğunu görüyorum. Çünkü şimdi bir ajansım var, çalıştırdığım insanlar var. Hepsiyle ilgilenmem gerekiyor.”

Lukas, 25 yaşında: “Orduya çağrılsaydım, uzak durmanın bir yolunu arardım. Bir karım var, yolunda giden bir ilişkim var. Aile benim için ilk sırada. Çok fazla şey koyduk ortaya beraber. Onları bırakmak istemezdim.”

Dominykas, 26 yaşında: “Nasıl bir erkek olmak istediğim tamamen benim seçimim.”

Jaunius, 18 yaşında: “Elinde bir silahın olması erkekliğini göstermez.”

Rokas, 17 yaşında: “Amaçların ve ideallerin için çalışmak erkekçe. Değerlerini korumak… Sanırım herkes savaşa gidebilir ama ordu herkes için değil.”

Edvinas, 17 yaşında: “Birisinin tercihini tutsak altına alıp bunu özgür yaşam diye adlandırabilir misiniz?”

Danas, 28 yaşında: “Bence eski zamanlarda bir erkeğin bir bufaloyu öldürüp ailesine götürmesi gerekliliğinin üzerinden çok zaman geçti. Ordu bence kötü bir şey değil genel olarak, ancak zorunlu askerlik görevi de kesinlikle iyi bir şey değil. Özellikle hükümet bunu bir anda duyuruyorsa… Önce bir sistem sunulmalı, herkes bu durumdan daha okuldayken haberdar olmalı, bu fikirle büyümeli ve buna hazır olmalı.”

Denisas, 23 yaşında: “Bugünün özgür toplumunda zorlamaya yer yok. Zorunlu olan bu şeyler insanların özgür iradesiyle seçebileceği şeyler haline gelmeli.”

Martynas, 22 yaşında: “Kendin için tercih yapabilmek erkekçedir.”

Jegor, 25 yaşında: “Yalnızca savaştığında kaybedersin.”

Vytautas, 27 yaşında: “Ordu seni erkek yapmaz – salaksan salak kalırsın.”

Vytenis, 18 yaşında: “Askere gidebilirim. Bazen bir şeyleri yapmak için gerekli cesaret ve kuvvete sahip olamıyorum. Eğer halledebilirsen ordu iyi bir şey. Beni bir arkadaşım heyecanlandırdı, bir kız, gönüllü asker olan bir kız arkadaşım.”

Justas, 18 yaşında: “Esas güç kendi kendine karar verebilmektir. Bırakın bizi güçlü olalım.”



HABERİN ORJİNALİ http://www.nolm.us/zorunlu-askerlik-uygulamasi-14-erkegi-boyle-aglatti/