Zeki Çeler’e Mezunlar Gecesi’ne katılım için 2000 TL yolluk

İzmir’de gerçekleşen Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunları Gecesi etkinliğine katılım amacıyla 2000 TL’lik masrafların ödenmesi kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu, 23- 25 Mart 208 tarihleri arasında İzmir’de Anemon Fuar Otel’de gerçekleştirilen DAÜ Mezunlar Gecesi etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve heyette kendisine eşlik eden Bakanlık basın görevlisi Diren Uzun ve sekreter Benan Reşat’ın konaklama ve uçak biletleri bedeli daveti yapan kurum tarafından karşılığından, adı geçen şahısların Yolluk Tüzüğü uyarınca harcırahları ile transfer giderlerinin, ayrıca doğabilecek diğer masraflarının karşılanması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler adına verilecek 2000 TL avansın, “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” kaleminden karşılanmasına karar verdi. Karar, 4 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.