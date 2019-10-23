Zekai Altan İstanbul’da kitabını tanıttı

Araştırmacı - Yazar Zekai Altan’nın 3. baskı Gizemli Kıbrıs kitabı İstanbul Beyoğlu Robinson Crusou 389 kitapevinde tanıtıldı. Büyük bir katılım ile gerçekleşen tanıtımda Kıbrıs mutfağından özel ikramlar yapıldı. Tüm katılımcılardan büyük beğeni alan Kıbrıs mutfağı ikramları ile Gizemli Kıbrıs ülke tanıtımına ve sanatına büyük katkı sağladı. Kıbrıs mutfağından ikramlar Zekai Altan ve eşi Kader Altan tarafından özel olarak hazırlandı. Tanıtımda Kıbrıs mutfağına özgü pademli ve cevizli sucuk, şinno bitta, kafes, köy çöreği ve köy hellimi, Kıbrıs keyiği, dribidez bittası, köfter, zeytinli ve otlu ekmek ikramı yapıldı. İçecek olarak da sumada ve gül şurubu verildi.

Büyük ilgi

Kitap tanıtımının sunuculuğunu yapan Hüseyin Köroğlu kitapseverlere Gizemli Kıbrıs çalışmaları ve Kıbrıs hakkında geniş bilgiler verdi. Kitap tanıtım gecesinde Araştırmacı- Yazar Zekai Altan’ın kısa yaşamı ve Gizemli Kıbrıs kitabının içeriğini konu alan film gösterimi gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına yönelik yapılan tanıtım filmi de katılımcıların beğenisini kazandı. Fox TV’nin de büyük ilgi duyduğu kitap tanıtımı, İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat Ana Haber programında da yer aldı. Zekai Altan ve Hüseyin Köroğlu ile yapılan röportajlara geniş yer verildi. Kuzey Kıbrıs’ın bir eğlence merkezi olmadığının altının çizildiği röportajlarda Kıbrıs’ta görülecek ve tatil yapılacak birçok olanağın olduğu vurgulandı. Tarihi, kültürü, ekolojisi ve insanı ile tam bir tatil ülkesi olan Kıbrıs’a vurgu yapıldı. Gizemli Kıbrıs tüm kitap satış sitelerinde okuyucusu ile buluşuyor.

Altan: Kıbrıs’ın tarihsel ve kültürel varsıllığı bilinmelidir.

Zekai Altan’nın açıklaması “Bugün Kıbrıslı bir yazar olarak kitabımın Türkiye’de yayınlanması ve büyük ilgi görmesi beni son derece mutlu etmiştir. Benim için ülkem adına bir gurur olmuştur. Kıbrıs’ı hak ettiği şekilde anlatmak ve tanıtmak gerekir. Kıbrıs’ın tarihsel ve kültürel varsıllığı bilinmelidir. Bugün Kıbrıs’ın bir eğlence merkezi olarak algılanmasını önlemek için ciddi ve etkili tanıtımlarla yapmak gerekir. Bu algının değiştirilmesi gerekir. Gizemli Kıbrıs kitabımın tanıtımı Kıbrıs’ın ve sanatının var olduğunun da bilinmesi açısından son derece önemlidir. Ülkemde ülke tarihinin, kültürünün yok olmadan yaşatılması için hiçbir ticari bir çıkar gözetmeden yapılması gerekeni yapıyorum. Eşim Kader ile el birliği içerisinde Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve tattırmak için elimizden geleni olanaklarımız içerisinde yaptık. Katılımcıların beğenisi bizi son derece mutlu etmiştir.

Altan, kitap tanıtımına destek veren, kendilerini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.