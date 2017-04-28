UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘yurttaşlık dağıtımında’ hız kesmiyor.

Bakanlar Kurulu, 18 Nisan tarihli toplantısında 42 kişiyi daha KKTC yurttaşlığına aldı.

Vatandaşlıklar, bu hakkı doğal süreçte kazananlar dışında, Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) ( C) maddesi uyarınca İSTİSNAİ yurttaşlıklar altında verildi.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “Bakanlar Kurulu’nda verilen vatandaşlıkların burada doğmuş, burada büyümüş daha çok 18 yaşını geçmiş bu memleketin çocukları yararlandı” açıklaması yapmıştı.

25 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC Yurttaşlığına alınanların yalnızca 3’ünün Kıbrıs’ın kuzeyinde doğduğu dikkat çekti.

Azerbaycan, Nusaybin, Lazkiye, Bulgaristan doğumlu!...

Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC yurttaşlığına alınan 42 isim şöyle:

“1983 Altınözü doğumlu Ahmet Halefoğlu, 1982 Ardino-Bulgaristan doğumlu Sema Lyutskanova Hadzhıyska, 1994 Gölbaşı doğumlu Murat Ceyhan, 1996 Kumlu doğumlu Bilal İhsan Sevilir, 1991 Lazkiye doğumlu Deniz Sarı, 1983 Mersin doğumlu Mehmet Sadık Çiftçi ,1985 Hakkari doğumlu Onur Aksaç, 1977 Reyhan doğumlu Cevdet Yayar, 1966 İskenderun doğumlu Muhsin Bektaşlı, 1997 İslahiye doğumlu Mustafa Günay, 1996 Nusaybin doğumlu Dilber Demir, 1979 Reyhanlı doğumlu Meral Yaşar, 1997 Kahta doğumlu Kader Açıkgöz, 1993 Lefkoşa doğumlu Hayri Samer, 1998 Sultanbeyli doğumlu Zozan İlgaz, 1995 Ortaköy/Lefkoşa doğumlu Gamze Işık, 1998 Altınözü doğumlu Fatma Alaçam, 1997 Sultanbeyli doğumlu Yunus İlgaz, 1998 Girne doğumlu Murat Uludağ, 1976 Kırıkhan doğumlu Beyazıt Açık, 1978 Reyhanlı doğumlu Murat Yayar, 1995 Keçiören doğumlu Ayşe Merve Gümüş, 1985 Ankara doğumlu Esra Yıldız, 1964 İzmir doğumlu Etem Cudi Murat Büyükerk, 1993 Keçiören doğumlu Selin Yıldız, 1990 Reyhanlı doğumlu Mehmet Nuri Sevilir, 1976 Antakya doğumlu Tugay Kılıç, 1966 Haymana doğumlu Yıldız Gümüş, 1964 Ardeşen doğumlu Havva Ertekin, 1944 Samsun doğumlu Zehra Günay Sarıyar, 1960 Antakya doğumlu Hadice Albayrak, 1995 Adıyamn doğumlu Hakan Deniz, 1973 Halfeti doğumlu Mehmet Arslan, 1967 Gölbaşı doğumlu Mehmet Çakır, 1984 İstanbul doğumlu Ayhan Sertel, 1971 İstanbul doğumlu Mustafa Cenk Şen, 1947 Yeşilova doğumlu Bekir Özer, 1980 Azerbaycan doğumlu Gunay Shabanbayova, 1996 Lefkoşa doğumlu Esra Gargınsu, 1967 Bakırköy doğumlu Güler Yıldızi, 1977 Birecik doğumlu Ahmet Sevim, 1986 Halfeti doğumlu Mustafa Çevik”