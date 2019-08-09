Yurttaş ‘çipli ehliyeti’ soruyor

Vatandaş, sürüş ehliyetlerinin kalitesiz olduğunu belirterek çipli ehliyete geçilmediğinden dert yandı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yeni ehliyet çalışmalarının sürdüğünü fakat çipli ehliyet uygulamasının askıya alındığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı vatandaşlar, ülkedeki sürüş ehliyetlerinin kalitesiz olduğunu belirterek çipli ehliyete geçilmediğinden dert yandı.

Ehliyetlerin daha kaliteli basılması gerektiğini kaydeden vatandaş, “Çipli ehliyete geçilecek denildi, gidip ehliyetimi değiştim fakat hala eski ehliyetler veriliyor, yurt dışında bu ehliyetle sizi kulübe sokmazlar sahte diye, o kadar kötü ve basit bir görünüş bizim ehliyetler. Kaç defa kim gördüyse evde mi yaptın diye tepkiler aldım.” dedi.

Ehliyetlerin değişip çipli olacağı açıklanmıştı…

Hatırlanacağı üzere, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 11 Mayıs 2018’de Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği röportajda ifade etmiş, yaptığı açıklamada sürüş ehliyeti sınavlarının elden geçirileceği ve ehliyetlerin değişip çipli olacağını, çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Bakanlıktan dün YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, yeni ehliyet çalışmalarının sürdüğünü fakat çipli ehliyet uygulamasının askıya alındığı belirtildi.

Çipli ehliyetin yanı sıra, 20 Temmuzda çıkan haberlerde, Türkiye ile yapılan protokolde, ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Türkiye ile imzalanan protokolde ‘Sürüş ehliyeti değişimi’ konusunda mutabakata varılmış, ülkede ‘Turist’ statüsünü kaybedenlerin bir ay içinde sürüş ehliyeti almak zorunda olduğu, bunu yaparken de protokol kapsamında yeniden sınava girmelerine lüzum bulunmadığı açıklanmıştı.