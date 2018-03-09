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'Yurt projesi' bölge halkına takıldı

'Yurt projesi' bölge halkına takıldı

Yurt projesi çalışmaları mahalle sakinlerinin eylemi dolayısıyla bugün başlayamadı. Polisler ve çalışma ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” mahallelerine yapılması planlanan 8 katlı öğrenci yurdu projesi için başlatılmak istenen çalışmalara karşı çıkmak maksadıyla yeniden toplandı.

Çalışmalara başlayacak olan ekipler, polis eşliğinde bölgeye geldi.

Arazi önüne park edilen araçlarla engellenmek istenen çalışmalar yanında bazı bölge sakinleri sandalye ile girişe oturdu.

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Polis bölgedeki geniş güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların yapılacağı alanad sivil polisler de bulunuyor.

 

MAHALLE SAKİNLERİ NE DEDİ?

 

Yurt projesi çalışmaları mahalle sakinlerinin eylemi dolayısıyla bugün başlayamadı. Polisler ve çalışma ekipleri olay yerinden ayrıldı. Bölge halkı İçişleri Bakanlığı'na yurt projesinin durdurulması için dilekçe yazdı.

 

Fotoğraflar Fehime Alasya

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