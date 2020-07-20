Yunanistan’daki vaka artışı endişelendiriyor

Yunanistan’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış, Kıbrıs’ın güneyinde endişeye neden oldu. Alithia gazetesi; “Korona’yla ilgili Endişeler- Yunanistan’daki Vaka Artışından Ötürü Alarm- Havalimanlarındaki Kontroller İki Katına Çıktı” başlıklarıyla ilk sayfadan yayımladığı haberinde, Kıbrıs’ın güneyinin iyi gittiği, fakat binlerce Kıbrıslı Rum’un tatil için gittiği Yunanistan’daki vaka artışının endişeye neden olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu dün konu hakkında yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki durumun kendilerini endişelendirdiğini belirterek, bu yüzden durumun uzmanlar grubu tarafından takip edildiğini ve uzmanların tavsiyelerine bağlı olarak ülkelerin kategorilere ayrılmasıyla ilgili gerekli kararların alındığını dile getirdi.

Havalimanlarının açılmasının ardından Kıbrıs’ın güneyindeki vakalardaki artışın beklenen bir şey olduğunu dile getiren İoannu, buna paralel olarak, bakanlığın kararıyla birlikte 3 gün önce havalimanlarındaki kontrollerin iki katına çıkarıldığını ifade etti.

Kıbrıs’ın güneyinin, çoğunluğu son günlerde yurt dışından gelen pandemi vakalarıyla ilgili politikasının değişip değişmediği konusundaki soruya karşılık ise İoannu, şimdilik politikalarında herhangi bir şeyi değiştirme konusunda bir sebep görmediklerini söyledi.

Dünya çapında vakalarda artış olduğunu söyleyen İoannu, aldıkları önlemlerle birlikte, kendilerinin iyi bir yolda olduğunu ifade etti.

İnsanların, virüsün yayılmasının önlenmesi için, kendini koruma önlemlerine uymaya devam etmesinin önemli olduğunu da vurgulayan İoannu, virüsün var olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Sınır kapıları konusunda, hepsinin açılıp açılmayacağına ilişkin nihai kararın henüz alınmadığını dile getiren İoannu, sınır kapılarında kontroller yapıldığını ifade etti.

Problemin, Yeşil Hat’tın çeşitli noktalarından geçen, tespit edilen ve en nihayetinde bazı vakalara sahip oldukları siyasi sığınmacılarla alakalı olduğu görüşünü kaydeden İoannu, Bakanlar Kurulu’ndan, Yeşil Hat’tan geçenlerin, misafir edilecekleri yerlere gidişlerinden önce, virüsün yayılmasının kısıtlanması için kontrole tabi tutulmaları konusunda bir karar geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Gazete, güneyde dün yeni bir Covid-19 vakası daha tespit edildiğini ve toplam vaksa sayısının 1.038’e ulaştığını da ekledi.