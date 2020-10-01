Yükseköğrenimde 'KARMA EĞİTİM' DÖNEMİ

Üniversiteler güz döneminde hem online (internet üzerinden) hem de yüz yüze eğitim verecek. Bakanlar Kurulu ve YÖDAK’ın aldığı kararlar çerçevesinde uzaktan eğitime geçen üniversitelerden bazıları sınıfları yüz yüze eğitime de hazırlarken, bazıları tamamen online eğitime geçme kararı aldı

Bulaşıcı Hastalıklar ÜST KURUL KARARI: “Üniversitelerimizin yüz yüze eğitim ihtiyacı duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartı ile eğitim yapılabilir.

Aygün Bahar ÖKMEN

Coronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan yükseköğrenimde belirsizlik sürerken üniversiteler online (uzaktan) ve karma eğitime geçmeye hazırlanıyor. Çoğu üniversite güz döneminde online eğitim verecek. Üniversiteler öğrencilerin mücbir sebepler nedeni ile derslere katılamaması ihtimali nedeni ile online ve karma sistemleri tercih ettiklerini açıkladı.

Bakanlar Kurulu ve YÖDAK’ın aldığı kararlar çerçevesinde uzaktan eğitime geçen üniversitelerden bazıları sınıfları yüz yüze eğitime de hazırlarken, bazıları tamamen online eğitim verecek. Öte yandan dün toplanan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu da üniversitelerin eğitime başlayabileceğini kararlaştırdı.

DAÜ, senato kararı ile dijital destekli çevrimiçi eğitime geçtiğini açıklarken; YDÜ, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi karma eğitime hazırlandıklarını dile getirdi.

DAÜ Senatosu, rektörlüğün önerisi doğrultusunda yaptığı toplantıda, 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, eğitimin dijital imkânlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmasını kararlaştırmıştı.

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın:

“DAÜ güz döneminde dijital destekli çevrimiçi ders yapacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu online eğitime geçme kararı aldı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, “senatomuz güz döneminde eğitimin dijital destekli çevrimiçi olarak yürütülmesine karar verdi” dedi.

Hocanın, “26 Ağustos’ta senatomuz bir karar vermişti. Kararın özü, gelebilen öğrenciler ile yüz yüze, seyreltilmiş, gerekli önlemler çerçevesinde ders işlemekti. Gelemeyen öğrencilere ise uzaktan eğitim verilecekti. Ancak pandemi süreci ağırlaştı, uçuşlar kısıtlandı. YÖK’ün uzaktan eğitimle ilgili almış olduğu kararları da değerlendirdikten sonra senatomuz güz döneminde eğitimin dijital destekli çevrimiçi olarak yürütülmesine karar verildi” dedi.

Uygulamalı, laboratuvar gerektiren dersler için yüz yüze olabilir kararının da çıktığını belirten Hocanın, koşulların seyrine göre kararların değişebileceğine vurgu yaptı. C grubunda olan ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 14 gün süre ile karantinada kalması gerekeceğini ifade eden Hocanın, “Dersler 12 Ekim’de başlayacak. Öğrencilerin bu süre içerisinde yetişmesi mümkün olmayacaktır. Birçok öğrenci mücbir sebeplerden dolayı ülkeye ulaşım sağlayamıyor. Güz dönemi dijital destekli çevrimiçi olarak geçirilecek” açıklamalarında bulundu.

Hocanın, öğrencileri getirmesi planlanan charter uçuşlarla ilgili “Bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Bakanlık’ın hazırlıkları vardı. Ancak bize iletilen bir bilgi yok” ifadelerini kullandı.

Senato kararı

Senato, gerekmesi halinde fakülte / yüksekokul / bölüm / program / derslere özgü uygulama ve diğer eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için Rektörlük onayı alınarak farklı uygulamalar yapılabilmesini de karara bağlamıştı.

Yapılan açıklamada, son dönemde pandemide yaşanan küresel vaka artışına işaret edilmiş, yüksek öğrenim alanında dijital olanaklardan yararlanmanın bir zorunluluk hali aldığına değinilmişti.

DAÜ’den yapılan açıklamada ayrıca, uçak bileti fiyatlarındaki artışın da öğrencilerin Ada’ya gelmesinde büyük bir zorluk yarattığı belirtilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Karma bir sistem belirledik, seçimi online ve yüz yüze olarak öğrenciye bıraktık”

Tercihlerinin yüz yüze eğitim olduğunun altını çizen YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, “Önlemlerimizi aldık, altyapımız hazır. Ancak belirsizlikler mevcut. Bu nedenle seçimi online ve yüz yüze olarak öğrencilere bıraktık. Gelebilenler yüz yüze eğitime katılabilirler. Bakanlığın öğrencileri getirmek konusunda çalışmalar yürüttükleri bilgimiz dâhilinde, ancak çalışmaların ne noktada olduğunu bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Zafer Ağdelen:

“%40 yüz yüze, %60 online ders talebi var gibi görünüyor”

Salgın koşulları altında açılması planlanan üniversitelerde derslerin nasıl işleneceği ve ne gibi hazırlıklar yapıldığı konusunda konuşan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Zafer Ağdelen, “Üniversite olarak senato kararımız yüz yüze eğitimdi. Ancak Bakanlık’ın almış olduğu bir karar ile birlikte esnetmeler oldu ve biz de karma modeli benimsedik” dedi.

Teknolojik altyapı çalışmalarında en son aşamada olduklarını dile getiren Ağdelen, “Öğrencilerimize uyguladığımız ve hala devam eden anketler neticesinde %40 yüz yüze ve %60 online eğitim isteği olduğunu gördük. Ancak dediğim gibi anket çalışmaları devam ediyor ve biz %50-%50 isteğe göre kendimizi şekillendiriyor, çalışmalarımızı buna göre hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gelmeye ve karantinaya girmeye başladığını ifade eden Ağdelen, “Kayıtlar her şeye rağmen iyi. Türkiye’den de öğrencilerimiz var. Onları bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması vardı, belli noktalardan charter uçuşlar ile öğrencileri adaya ulaştırmak üzerine çalışmalar yapılacak şeklinde. Ciddi çalışmalar olduğu söyleniyordu ancak şu anda gelen öğrenciler kendi imkânları ile adaya geldiler” dedi.

1 Ekim’de açıklanacak olan kararlara göre bazı şeylerin yeniden şekillenebileceği vurgusunda bulunan Ağdelen, “Elektronik kelepçe, izleme sisteminden bahsedildi. Karantinalardan bahsedildi. Öğrencilerin yurtlarda ve evlerde nasıl kalacağı konuşuldu ancak henüz açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamalar neticesinde biz de elimizden geldiğince öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.





Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncer Hasan Tuncergil:

“Türkiye’den gelen öğrencilerimizin geneli mücbir sebepler ile derslere online katılacağını söylüyor”

Sınıfta eğitim verebilmek için hazırlıklar yapıldığını ifade eden Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncer Hasan Tuncergil, “Tüm üniversitelerin açıkladığı gibi biz de Bakanlar Kurulu ve YÖDAK kararlarını takiben karma eğitim modeline geçiyoruz” dedi. Sınıflara kurulan sistem ile ders yayının da yapılacağını ve bu şekilde adaya dönemeyen ya da adada olan ancak pandemi koşulları nedeni ile dışarı çıkmak istemeyen öğrencilerin dersleri online olarak alabileceklerini ifade etti.

İkinci dönem için durum değerlendirilmesi yapılacağını belirten Tuncergil, “Pandemi şartları iyi gitmiyor. Aralık-Ocak gibi ikinci dönem için değerlendirmeler başlayacak” ifadelerini kullandı. Bazı öğrencilerin adadan hiç ayrılmadığını dile getiren Tuncergil Türkiye’den gelmesi beklenen çoğu öğrencinin okulu arayarak mücbir sebepler nedeni ile derslere online katılacaklarını ilettiklerini söyledi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan:

“Karma eğitime hazırız. Öğrencilerin karantinası için bir tesisimizi de ayırdık”

12 Ekim’de hybrid yani hem yüz yüze hem de online eğitimin başlayacağını dile getiren Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan, “Sınıflarımız buna göre hazırlandı. Sistem kuruldu. Kamera ve mikrofonlar yerleştirildi. Yüz yüze eğitim için gelen öğrenci sınıfta dersini alırken aynı anda gelemeyen öğrenciler canlı olarak dersi takip edebilecekler. Bu canlı yayın aynı zamanda kaydedilecek ve böylece hem yüz yüze hem de online eğitim gören öğrencilerimiz daha sonra bu kayıtlar sayesinde ders tekrarı yapabilecek” dedi.

1 Ekim’den sonra çıkacak karara göre değişimler yaşanabileceğini ifade eden Yaratan, “Sağlık Bakanlığı’nın vereceği kararlar bu aşamada önemli. Ancak biz her şekilde hazırız. Öğrencilerimizin karantinası için bir tesis bile ayırmış durumdayız” şeklinde konuştu.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

“Bakanlığın öğrencilerin taşınması konusundaki çalışmaları devam ediyor”

Öte yandan Ekim’e sayılı günler kala öğrencilerin adaya nasıl getirileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, “Şu anda 1 THY ve 1 Pegasus uçağı ile tarifeli seferler sürdürülüyor. Şu ana kadar öğrencileri taşıyan 1 tane İranlı uçak geldi. 21 Eylül sabahı idi. İranlı öğrenciler için 2 uçağın daha geleceği bilgimiz dâhilinde. Bakanlık diğer öğrenciler için çalışmalarını devam ettiriyor” şeklinde konuştu.