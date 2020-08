Yükseköğrenimde GERGİN bekleyiş

Covid-19 salgını ve ülkedeki vaka sayılarının artmasıyla birlikte "ikinci dalga" ihtimali yükseköğrenimde belirsizliğe yol açıyor. Üniversiteler, ülke ekonomisi için “yabancı öğrencilerin geri gelmesinden yana” temennide bulunurken, yeni dönem için ‘uzaktan eğitim’ öngörüsünde hemfikir…

Fehime ALASYA



Küresel salgınla birlikte hem sağlık, hem ekonomide ciddi endişe var. Turizmin çökmesiyle birlikte gözler yüksek öğrenime çevrildi. Üniversiteler gergin bir bekleyişle yurt dışından gelecek öğrencilere yoğunlaştı.

Pandeminin dünyadaki tüm dünya üniversitelerini ciddi şekilde etkilediğini kaydeden eğitimciler, ülke ekonomisi için öğrencilerin adaya gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uzaktan eğitimin yapılacağı yeni bir eğitim yılını ön gören üniversiteler, bununla birlikte öğrencilerin adaya gelmeyeceği tahminiyle, bunun ülke ekonomisi için büyük kayıp olacağı görüşünde hemfikir…

Ülkedeki üniversitelerin uzaktan eğitime çok hızlı adapte olduğunu düşünen eğitimciler, kontenjanların dolacağından yana umutlu.

Adaya gelen öğrencilerin ülke ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağladığının altını çizen eğitimciler, öğrenci çekmek için üniversite harçlarında indirim gibi çeşitli kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bazı okullar ise ülkeye girişte karantinaya alınması gereken öğrencilerinin de bu giderini karşılayacağını ifade ediyor.

YÖDAK kararlarına sıcak bakıldı

YÖDAK’ın salgın tehlikesinin sürmesinden dolayı uygulanabilecek destek eğitim yöntemleri hakkında aldığı kararlara genel olarak olumlu baktığını ifade eden üniversiteler, bu kararların üniversite senatoları tarafından onaylanacağı görüşünde.

YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler, alınan kararları açıklamış, uygulamaların, üniversite senatoları tarafından onaylanması halinde kesinleşeceğini ifade etmişti.

Söz konusu Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) kararları arasında şu maddeler yer almıştı:

- Bir programa ait derslerin yüzde 40’ının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine.

- Bir dersin teorik kısımlarının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine ve uygulama saatlerinin ise yüz yüze yapılmasına.

- Destek eğitim yoluyla verilecek (tamamen teorik) derslere özellikle 2020-2021 Güz döneminde daha fazla yer verilmesine.

- Uygulama ağırlıklı derslerin ise yüz yüze yapılmasına.

Yukarıda sıralanan karar önerilerin ise üniversite senatoları tarafından karar verildikten sonra kesinleşmesi ve YÖDAK’a 28 Ağustos 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği belirtilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE DÜŞÜNÜYOR?

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Üniversitelerimize yerleşimde bir artış olacağı öngörüsündeyiz, yüz yüze eğitimden yanayız ama her şarta da hazırız”

Türkiye’de tercihlerin bittiğini, bu süreçte çok yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, “İlgi beklentimizin de üzerindeydi.” diyerek, bununla ülke üniversitelerine yerleşimde bir artış olacağı öngörüsünde bulundu.

Kayıtların hala pandemi nedeniyle belirsiz olduğuna dikkat çeken Tüzünkan, üniversitenin durumuna ilişkin şu açıklamada bulundu: “Biz yüz yüze eğitime başlamayı düşünüyoruz, tercihimiz bundan yana, öncelikli hedefimiz bu. Bu nedenle gerekli alt yapıyı oluşturduk. Ama süreçte de her koşula hazır şekilde çalışıyoruz. Bilim kurulu hocalarımızın görüşleriyle de her türlü önemli aldık. Sürecin gidişatına göre de öngörümüz yüz yüze eğitim ama salgının seyrine göre de bu durum değişebilirse diye tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her türlü değişikliğe de açığız.”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel:

“Belirsizlikle başa çıkabilmek için iyi ve yoğun bir tanıtım kampanyasına girdik”

İnanılmaz bir belirsizlik içerisinde olduklarını kaydeden Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel, henüz önümüzdeki dönemin eğitimin nasıl devam edeceğine dair açıklık olmadığına vurgu yaptı.Büyük ölçüde uzaktan eğitim ile yeni döneme başlanacağı öngörüsünde bulunan Göksel, şöyle konuştu: “Bu aslında üniversite tercihlerinde kontenjanlarımızı dolduracağımızı ümit ediyoruz ama bu öğrencilerin ülkeye geleceği anlamına gelmiyor. Uzaktan eğitim olursa öğrenciler gelmeyebilir. Bu da ülke ekonomisi açısında çok olumsuz etki yaratabilir. Uzaktan eğitimin gündemde olması rekabetin hem yoğunluğunu arttırdı hem d eşeklini değiştirdi. Daha önce yurt dışındaki üniversiteleri yaşam tarzı hayat pahalılığı nedeniyle tercih etmeyen örenciler, bu dönem ilk 400’e giren üniversiteleri tercih etme imkânına sahip oldular. Bu belirsizlikle başa çıkabilmek için iyi ve yoğun bir tanıtım kampanyasına girdik. Üniversitelerimizin hepsi bu döneme çok iyi hazırlandı. Buna çok hızlı adapte olup, etkin şekilde yürüttük. Bundan sonraki sürece hazırız, yeter ki öğrenciler bizi tercih etsin.”





Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen:

“Ücretler oldukça düştü, hayatın ucuzlatılmasına yönelik çalışmalar var ama öğrencilerin tercihi ne olacak bilemiyoruz”

Tüm üniversitelerin yoğun olarak çalıştığını kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Ağdelen, en büyük amacın öğrenciler adaya getirmek olduğunu anlattı.

YÖDAK’ın aldığı kararlara olumlu bakıldığını ifade eden Ağdelen, “İki konu var bizi etkileyen, tercihler 10 güne dek belli olacak. Ada dostu projemiz var. En büyük derdimiz fiili olarak öğrencileri adamıza getirmektir. YÖDAK aldığı kararları açıkladı. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim dediğimiz online eğitimi de ikisini birden yapabilme konusunda bize yetki verdi. Belli kriterler koydu. Önümüzde bu iki görüş var. YÖK de buna paralel esnek bir karar üreterek, benzer bir görüş paylaştı. YÖDAK üniversitelerden 28 Ağustos’a dek görüş bekliyor. Genel izlenim hem yüz yüze hem online karma şekilde olan görüşten yana. Uygulamanın yüz yüze, teorik kısmın ise uzaktan eğitim ile yapılmasıdır. En büyük endişemiz ise öğrencilerin buraya getirilmesidir. Bunun nasıl bir sonuca ulaşacağını kestirmek çok zor. Biz öğrencilerin geleceği konusunda iyimseriz. Ücretler oldukça düştü, hayatın ucuzlatılmasına yönelik çalışmalar var ama öğrencilerin tercihi ne olacak bilemiyoruz. Öğrencilerin %70 bütçesi ülke ekonomisine gidiyor, öğrencinin buraya çekilmemesi ülke ekonomisi için de büyük kayıp.” dedi.

Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreter Tuncer Hasan Tuncergil:

“Gerçekçi olup her şarta hazırlıklı bulunmalıyız”

İlk dönem uzaktan eğitim ile yeni yıla başlayacaklarını belirten Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreter Tuncer Hasan Tuncergil, ikinci döneme uygulamalı programa gireceklerini ifade etti.

Tüm şartlara hazır olduklarını anlatan Tuncergil, şöyle devam etti:

“Bu yıl zaten ağırlık verdiğimiz 3 bölümüz var, bunlarda iyi rakamda öğrencilerimizin olduğu programlardır. Özellikle Diş Hekimliği, hukuk ve İngilizce öğretmenliği Türkiye’de barajın altında. Bu açıdan TC’den alacağımız öğrenciler çok iyi görünüyor. Bu dönem YÖK ve YÖDAK açıklamalarında da olduğu gibi özellikle bu dönem için programlarımıza online devam edeceğiz, ikinci döneme uygulamalı programa gireceğiz. Bu da salgının durumuna göre olacak. Tüm gidişat için çeşitli programlarımız mevcut. Üniversiteler, her koşula hazırdır. Ülkemizin ekonomik çarkları da olumsuz etkilenmesi diye gelmesini isteyen kurumlar var ama bu günümüz şartlarında çok zor görülüyor. Bu nedenle gerçekçi hareket etmek gerek. ‘Hibrit’ dediğimiz, hem sınıfta hem online metotlarla gelebilen veya gelecek olan öğrenciye yönelik eğitim de konuşuluyor. Tüm şartlara hazır olmak gerekiyor.”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan:

“Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım yüz yüze eğitim yapabilecek bir ortamı elde ederiz.”



Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, salgın sürecinin gelişmine göre planlama yapılacağını, mevcut durumun öğrencilerin adaya gelip yerleşebilmesine olanak sağladığını kaydetti. Salgının seyrini kestirmenin mümkün olmadığını dile getiren Yaratan, yüz yüze eğitim yapılacak bir ortam temennisinde bulundu. Yaratan, “Neler yaşanır kestirmek mümkün değil. Biz tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarım yüz yüze eğitim yapabilecek bir ortamı elde ederiz. Şu anki durumda elde edeceğiz gibi görülüyor. Öğrencilerimizi karantinaya alacak olsak dahi kendilerine böyle bir eğitim imkanı sağlayacağız.” dedi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu:

“Önümüzdeki dönem için seyreltilmiş yüz yüze eğitim hedefindeyiz”

Türkiye yerleştirme sonuçlarında, geçen yıllardan farklı bir beklentisi olmadığını ifade eden DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, bu yönde kotalarının arttığını kaydetti.

Aktuğlu, “Geçen yıldan olduğu kadar ÖSY’den öğrenci bekliyoruz ama maalesef dünyayı saran bu salgın bizde de etkili olacak. Hem Sağlık hem Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen şeyler var. Sanırım önümüzdeki hafta başı açıklamalar olacak.” dedi.

Yeni eğitim dönemi için ‘seyreltilmiş yüz yüze eğitim hedefinde’ olduklarını anlatan Aktuğlu, genel değerlendirmelerde bulundu.

Aktuğlu, “Bun yanında da çevirim içi eğitim yönünde her türlü alternatife karşı hazırlıklarımız yapıldı. Burada yine bakanlıkların kararları da önemlidir. Ülkeye girişlerle ilgili de belirli şartlar var. Bu konuda da biz karar veremiyoruz. En az hasarla bu süreci atlatmak hedefindeyiz. Kampus içinde de tedbirler aldık. Maske kullanımından sosyal mesafe kuralına dek pek çok tedbir aldık. Bizi bu sürede gelen öğrencilerimize yardımcı oluyoruz, karantina giderlerini karşılıyoruz. Bu açıdan da bakanlık kararını bekliyoruz ama her şekliyle öğrencilerimize yardımcı olacağız. Çeşitli burslarla harç ödemelerinde de öğrencilere çeşitli alternatifler sunduk. Bekleyip sonucunu göreceğiz.” dedi.