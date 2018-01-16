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Yorgo ile Sirtaki eğlencesi

Yorgo ile Sirtaki eğlencesi

Merit Lefkoşa’da sahne alan Yunan müziğinin genç kuşak temsilcisi Yorgo, performansı ile geceye damgasını vurdu.

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Merit Lefkoşa’da sahne alan Yunan müziğinin genç kuşak temsilcisi Yorgo, performansı ile geceye damgasını vurdu. Rumca ve Türkçe şarkılarla eğlenceli anlar yaşandı. Konukların da çok keyifle eşlik ettiği gecede kalite ve eğlencenin bir arada bulunduğu mükemmel bir atmosfer yaşandı.

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