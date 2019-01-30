'Yolsuzluk' KABUSU

Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun raporlarına yansıyan yolsuzlukların neredeyse tamamının ‘sirkat’ ve ‘şahsa zimmet’ olduğu ortaya çıktı.

Fehime ALASYA

Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun 2007 yılından bu yana yaptığı yüzlerce teftiş ve dosyanın arasında öne çıkan yolsuzluklarda ‘sirkat’ ve ‘şahsa zimmet’ başı çekti.

Tahsilatı zimmetine geçirme, sahtekarlıkla işlem yapma, mali hesaplarda oynama, yasa dışı kredi kullandırma, faturalarla oynama, taşımacılık sözleşmelerinde yolsuzluk ve usulsüz mülk sahibi olma gibi pek çok suç, raporlara yansıdı. Bu suçlar arasında bin Türk Lirası’ndan 300 Bin TL’ye ulaşan mali yolsuzluklar ortaya çıktı.

Kayda geçen yolsuzluk raporlarında adı geçen şahısların ise tümü ilgili kurumlarda çalışan personeller oldu…

Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun işleyişiyle ilgili bilgi aktaran Kurul Başkanı Hasan Özyel, yetersiz kadroyla sık sık denetim yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Özyel, gerek denetimler, gerekse gelen ihbarları değerlendirerek incelemelerde bulunduklarını belirterek, yıllardır Meclis’te olan Kamu İç Mali Kontrol Yasasıyla ilgili çalışmanın bir an önce yürürlüğü girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özyel, yolsuzluklardaki araştırma ve yargı sürecinin uzamasıyla da denetimlere olan itibarın sarsıldığını ifade etti.

KURUM KURUM NELER YAŞANDI? Motorlu Araç Mukayyitliği’ndeki tahsilat zimmete geçirildi. Konu mahkemede.

Vergi Dairesi'nde tahsilât memuru zimmetine 285 bin TL geçirdi, hapis cezası aldı

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde tahsilât ilgili memur 30 bin TL’yi şahsına işledi. Konu mahkemede.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yolsuzluk tespit edildi, dosya Hukuk Dairesi'nde.

Kalkınma Bankası’nda şüpheli kredi! Rapor hazırlandı, dosya poliste inceleniyor.

Girne Şubesi Ehliyetler Birimi’nde bir memurun faturalarla oynayarak zimmetine para geçirdi. Zanlı yurt dışına kaçtı, konu polis tarafından araştırılıyor.

Su İşleri Dairesi’nde kıdemli müdür, ödenen faturalarda belirtilen işleri yapmadı. Polis konuyu Savcılığa taşıdı.

Öğrenci taşımacılığına yönelik pek çok rapor Savcılığa gönderildi.

Vergi Dairesi’nde bir tahsildar zimmetine 7 bin TL geçirdi, rapor Başsavcılık ’ta.

Mağusa Devlet Hastanesi veznesinde 12 bin 650 TL’lik yolsuzluk Savcılığa taşındı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir memurun, hastalar maaşlarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı, 218 bin TL’lik açık görüldü. Üç yıldır mahkeme sürüyor.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin Radyoloji Servisi’nde yaşanan yolsuzlukta, tahsilâtların bir şahsın zimmetine geçirildiği ortaya çıktı. Konu mahkemede!

Bir çalışan Cezaevi kantininden 148 bin TL’yi zimmetine geçirdi, rapor savcılığa gönderildi ve yargı süreci başladı.

Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Hasan Özyel:

“Mevzuat ve uygulamayı karşılaştırıyoruz”

Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Hasan Özyel, yapılan denetimlerin arttırılması gerektiğine değinerek Kamu İç Mali Kontrol Yasası’nın önemine değindi, işleyişlerinin kapsamını YENİDÜZEN’e anlattı.

Özyel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve sorumluluklarımız çok fazladır. Sadece vezneleri denetlemiyoruz, çok kapsamlı çalışmalarımız var. Devlet bütçesinden para alan her kurumu denetliyoruz. Biz gidip tek tek vezne denetlemiyoruz. Onları tahsil amirleri yapıyor. Biz mevzuat ve uygulamayı karşılaştırıyoruz, burada terslik görürsek neden mevzuat dışına çıkıldığının hesabını soruyor, uyarıp, rapor tutar, gerekirse polise veririz.

İkinci bir denetimde yine aynı sıkıntıyı görürsek yine uyarıyoruz, bu düzeltmeler yapılmazsa işin vahamiyetine göre ya ilgili şahıs hakkında disiplin soruşturması açarız, ya durumu bölümüne sevk ederiz. Denetim raporlu bulguları bakana sorarız. Raporda suç unsuru görürsek hukuk dairesine gitmesi için bakanlığa öneride bulunur ve sevk ediyoruz.”

YENİDÜZEN'e konuşan Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Hasan Özyel, yapılan denetimlerin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, Kamu İç Mali Kontrol Yasası’nın önemine işaret etti.

“Rapor sayımız çok geriledi”

“Yılda 30, 36 civarında rapor düzenleniyor, bu yıl dört kıdemli, bir başmüfettiş olmak üzere elemanlarımız azaldı, o yüzden bu rapor sayımız çok geriledi.

Bu yıl raporlarda herhangi bir yolsuzluk meydana gelmedi.

Mahkemenin bir an önce sonuçlanması, suçlunun ceza alması caydırıcılık açısından çok önemli. Bu süreç uzarsa denetime güven de kalmaz. Devletin bu durumda maddi zarardan ziyade itibar kaybına neden oluyor.”

“Kamu İç Mali Kontrol Yasası’nın geçmesi gerek”

“Tahsilât memurlarını ilgili daireler mutlaka denetlemeli. Bu denetimleri yapan ve çok takdire şayan dairelerimiz var ama denetimlerin yetersiz olduğu, bizim yetersiz kaldığımız noktalar da oluyor. Bu bağlamda, Kamu İç Mali Kontrol Yasası’nın geçmesi gerek. Bu yasa şu an mecliste…

Bu iç kontroldür, yani birimlerin kendi içerisinde yapılan denetimlerle süreçlerin takibi ve yolsuzlukların ortaya çıkartılması gerek. Bu tüm işleyişler için uygulanmaya alınması gerek. Bazı kurumlar kendi içinde çok güzel denetimler yapılıyor.”

RAPORLARA YANSIYAN BAZI YOLSUZLUKLAR:

Tahsilâtı zimmetine geçirdi, yıllar sonra yargıya taşındı

2007 yılında Motorlu Araç Mukayyitliği’nde yapılan teftişte 36 adet dosya incelenerek, oradaki tahsilâtın ilgili memur tarafından, kendi zimmetine geçirdiği tespit edildi. Yolsuzlukla ilgili rapor hazırlanıp, Hukuk Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması tamamlanırken, konu yargıya taşınıyor.

285 bin TL’yi zimmetine geçirdi, 8 yıl hapis cezası aldı

Vergi Dairesinde kıdemli bir tahsilât memurunun zimmetine para geçirmesiyle ortaya çıkan yolsuzlukta, sahtekârlıkla işlem yaptığı ortaya çıkmıştı.

Olayda memurun, yapılan denetimler sonucunda daireye gelen makbuzları iptal edip 285 bin TL’yi zimmetine geçirdiği tespit edilmiş, görevden atılmıştı. Söz konusu şahsın davası sonuçlanmış, iki ayrı davadan suçlu bulunarak her bir dava için 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 30 bin TL’lik yolsuzluk

2012 yılında Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ortaya çıkan yolsuzlukta 30 bin TL’lik tahsilât ilgili memur tarafından kasaya yatırılmayarak şahsına işlendi. Konu 2018 yılında mahkemeye taşındı.

Sağlık Merkezi’ndeki yolsuzluk Savcılıkta

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 2013 yılında yapılan bir denetimde ise yolsuzluk tespit edilerek Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Dosyanın Hukuk Dairesi tarafından incelendiği öğrenildi.

Cypfruvex de Savcılıkta

2011-2012-2013 yıllarına dair Cypfruvex mali hesaplarında yapılan inceleme sonucu Maliye Teftiş ve İncele Kurulu tarafından raporlandı, 2014 yılında Savcılığa gönderildi, 30 Ekim 2018 tarihinde ise bu konu ile ilgili savcılık görüşü çıktı.

Kullandırılan kredi poliste mercek altında

Kalkınma Bankası tarafından bir şirkete kullandırılan bir kredi mercek altına alındı. Maliye Teftiş ve İncele Kurulu, 2013 yılında kullandırılan kredi ile ilgili rapor hazırlandı, dosya poliste inceleniyor.

55 Bin TL’lik vurgun sonrası yurt dışına kaçtı, hala aranıyor

2014 yılında Gelir ve Vergi Dairesi’nin Girne Şubesi Ehliyetler Birimi’nde yapılan denetimde, veznede görevli bir memurun faturalarla oynayarak zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Zanlının yurt dışına kaçtığı ve hala ülkeye dönmediği belirtilirken, aranan şahıs ilan edildiği belirtildi. 55 Bin TL’lik vurgunda adı geçen şahıs polis tarafından araştırılıyor. Gelir gelmez tutuklanacak ve yargı süreci başlayacak.

Kıdemli müdür yaptım dedi, yapmadı

Su İşleri Dairesi’nde görevli kıdemli müdür, 2014 yılında ödenen faturalarda belirtilen işleri yapmayarak, yolsuzluk yaptı. Yapılan inceleme sonucu 2016 yılında polis konuyu Savcılığa taşıdı ve rapor hala orada incelemede.

Taşımacılığı dosyaları hayli kabarık

Öğrenci taşımacılığı ile ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda raporlar hazırlandı. 2014’te inceleme yapıldı, izin taşımacılığından, rota sorununa kadar, öğrenci sayısına dek pek çok rapor, incelenerek savcılığa gönderildi. Dosyanın Hukuk Dairesi’nde incelemede olduğu belirtildi. Söz konusu taşımacılık raporlamasında pek çok konunun yer aldığı da ifade edilirken, bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile toplu taşımacılık şirketleri arasında imzalanan ve Güzelyurt ve Lefke’deki öğrencilerin okullara taşınmasını kapsayan 40 sözleşmenin 16’sında yolsuzluk tespit edildi.

Tahsildar zimmetine 7 Bin TL geçirdi

Yapılan denetimlerde yine Vergi Dairesi’nde ortaya çıkan yolsuzlukta bir tahsildarın zimmetine 7 Bin TL geçirdiği görüldü. İlgili rapor 2014 yılında polise gönderildi, 2018 yılında ise polis tarafından Başsavcılığa gönderildi ve 2018 tarihinde de konuya ilişkin görüş çıktı.

Evraklar üzerinde oynandı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinde yapılan araştırmada, eski bazı evraklar üzerindeki pulların sökülüp farklı evraklara takıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan bu yolsuzluk 2015 yılında polise sevk edildi tespit edildi, soruşturma hala sürüyor.

Tutuklanan ve mahkemeye çıkarılan ilgili memur, teminatla serbest kaldı ve gerekli kurul değerlendirmesinin ardından kamu memuru olarak göreve başladı.

Mağusa Hastanesi’nde 12 bin 650 TL’lik yolsuzluk

Mağusa Devlet Hastanesi veznesinde 2015 yılında tespit edilen yolsuzluk, ilgili kurumlara aktarılarak Savcılığa taşındı ve 29 Ağustos 2018 tarihinde konuya ilişkin görüş belirlendi. Söz konusu olayda şahsın sahte veya eksik faturalarla şahsına para geçirdiği belirlenmişti. 12 bin 650 TL’lik yolsuzluğun, 8 bin 500 TL’si belgelere dayalı iken geri kalanı ise alınan ifadelere dayandırıldı.

Sahte imza ve vekâletname ile başkasına ait mülkü üzerine aldı

Tasdik memurunun sahte imza ve vekâletname ile bir kişiye ait mülkü usulsüz işlem yaparak kendi üzerine almış, konu Maliye Teftiş ve İncele Kurulu tarafından 2015 yılında raporlanmıştı.

Rapor hazırlanarak Hukuk Dairesi’ne iletilmiş, 2018 yılında ise Savcılığın görüşü belirlenmişti.

Gelir ve vergi Dairesi’nde 4 bin TL’lik sirkat

Gelir ve vergi Dairesi’nde 2015 yılında ortaya çıkan yolsuzlukta, resmi rakamlarla dört bin TL sirkat edilmiş, konuya ilişkin gerekli inceleme yapılarak Savcılığa taşınmıştı.

Yolsuzluk, sürüş ehliyetleri bölümünde yapılan teftişte ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili soruşturma maksatlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılan T. N., M.G., S.G., Y.E, ve E.T., teminata bağlanarak serbest kaldı.

218 Bin TL’yi zimmetine geçirdi

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan teftişte 2016’da tespit edilen yolsuzlukta, ilgili kamuda çalışan memurla ilgili birçok rapor tutuldu. İlgili yolsuzlukta, adı geçen memurun, hastalara gelen maaşları zimmetine geçirdiği ortaya çıkmış, 218 Bin TL’lik açık görülmüştü. Üç yıldır yargı sürüyor.

Tahsilatları zimmetine geçirdi

Mağusa Devlet Hastanesi’nin Radyoloji Servisi’nde yaşanan yolsuzlukta, tahsilâtların şahsın zimmetine geçirildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma maksatlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılan S.Ç serbest kalarak, yeniden kamuda göreve başladığı öğrenildi.

Cezaevi kantininden 148 Bin TL’yi zimmetine geçirdi

2017 yılında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü tarafından çalıştırılan kantin hesaplarında ortaya çıkan yolsuzlukta, muhasebe elemanının kantin geliri olan 148 Bin TL’yi zimmetine geçirdiği anlaşılmıştı. Söz konusu olayda raporun savcılığa gönderildiği ve yargı sürecinin başladığı belirtildi.

YENİDÜZEN’in haberi ihbar olarak kabul edildi, yolsuzluk ortaya çıktı

Araç Kayıt ve Rüsumat Dairesi’nin Güzelyurt şubesinde 2017 yılında yapılan denetimde YENİDÜZEN’in haberi ihbar olarak kabul edilmiş, inceleme başlatılmıştı. Söz konusu yolsuzlukta, tutuklanarak mahkemeye çıkarılan H.Ş’nin kişilerden araç kaydı için ödeme aldığı ve sirkat ettiği tespit edilmişti. H. Ş. Teminata bağlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.