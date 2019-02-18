Yollarda ölümle dans

Yayaların yaralanması ya da ölmesi ile sonuçlanan trafik kazalarının, yaya trafiğinin fazla olduğu çift şeritli yollar veya şehir içerisindeki ana caddeler üzerinde meydana geldiği dikkat çekiyor. En önemli ayrıntı ise yayalara çarpmanın olduğu kazaların birçoğunun akşam saatlerinde yaşanması… Yani aydınlatma sorunlu…

Fehime ALASYA

Geçtiğimiz günlerde yayaların ağır yaralanmasıyla neticelenen iki trafik kazasıyla bazı yollardaki yaya güvenlikleri bir kez daha gündeme geldi.

Yayaların yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanan trafik kazalarının, yaya trafiğinin fazla olduğu çift şeritli yollar veya şehir içerisindeki ana caddeler üzerinde meydana geldiği dikkat çekerken, en önemli ayrıntı ise yayalara çarpmanın olduğu kazaların birçoğunun akşam saatlerinde yaşanması oldu.

Birçok kez basında yer alan bazı yollardaki yetersiz aydınlatma ve tehlikeli geçişler, sürücüleri zor durumda bırakırken, yayaların da canını tehlikeye sokuyor.

İçinde bulunduğumuz günlerde yayların yaralanması ile meydana gelen trafik kazalarını mercek altına aldık.

Geçtiğimiz gün Dr. Fazıl Küçük ve Kemal Aksay Caddeleri üzerinde meydana gelen iki kazada, yayalar ağır yaralanırken, her iki kazanın da akşam saatlerinde yaşandığı dikkat çekti.

Yakın geçmişte hafızalara kazınan bir diğer kaza ise yine akşam saatlerinde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda yaşanan kaza sonucu yitip giden iki can olmuştu.

31 yaşındaki araç sürücüsü Ö.S, Bangladeş uyruklu iki yayaya çarparak ölümlerine neden olmuştu.

Bazı kazaların yaya trafiğinin fazla olduğu çift şeritli yollar veya şehir içerisindeki ana caddeler üzerinde meydana geldiği dikkat çekerken, en önemli ayrıntı ise yayalara çarpmanın olduğu kazaların birçoğunun akşam saatlerinde yaşanması oldu.

Geçtiğimiz yıl yayaların basılmasıyla yaşanan ve basına yansıyan bazı trafik kazalarında arabaların çarptığı yayalar arasında öğrenci ve bisiklet sürücülerinin de yer aldığı görüldü.

Ya yayalar, ya sürücüler dikkatsiz

Polis raporlarına yansıyan birçok kaza verisinde ise ya yayaların ya da sürücülerin ‘dikkatsiz’ olduğu yer aldı. Birçok haberde polis raporlarında ‘dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya’ veya ‘dikkatsiz sürücü’ ifadeleri yer aldı.

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda yitip giden iki can…

8 Şubat tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında ise yaralanan Bangladeş uyruklu iki yaya da hayata tutunamamıştı. Siful Islam (E-37) ve Ripon Ali (E-31) kazada can veren iki isim olmuştu. Kazadaki 31 yaşındaki araç sürücüsü Ö.S. ise önce olay yerinden kaçmış, sonrasında polise giderek teslim olmuştu.

Son kazada yaya ağır yaralandı

Meydana gelen son kazada ise Anıl Salih Kalçin isimli yaya ağır yaralandı. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde 16 Şubat 2019 tarihinde, saat 00.25 raddelerinde meydana gelen kazada, Lefkoşa'da sakin M.K.O. yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç ile seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih Kalçin’e çarptığı yer aldı.

Polis kaza sonucu ağır yaralanan Kalçin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde vücudun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı

Geçtiğimiz akşam yaşanan kazada ise polis raporlarına yansıyan bir diğer kaza, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza, M.T. isimli şoförün, yönetimindeki araçla, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarpmasıyla meydana geldi. Kazada, yaya ağır şekilde yaralanırken, kazaya sebep olduğu belirtilen araç sürücüsü M.T. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. 15 Şubat tarihinde, saat 19.50 sıralarında meydana gelen kazada, 27 yaşındaki araç sürücüsü M.T, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptı.

Yargı süreci yaralının durumuna göre gelişiyor

Yitip giden canların ardından geriye kalan ise acılı aileler ve yargı sürecinde mahkeme koridorlarını aşındıran şoförler oluyor.

Ölümle neticelenen kazaların yanı sıra, yaşanan ağır yaralanmalarda sürücülerin tutuklu yargılanmaları başlıyor. Yargı sürecinde polis raporlarına ‘ciddi bir mesele’ olarak işlenen kazalarda, yaralının hayati tehlikesi ve vefat etmesi durumunda ise tahkikatın seyrinin değiştiği belirtiliyor.

2018 yılında, basılan yayalarla ilgili medyada yer alan bazı kazalar:

21 Şubat 2018: Gaziköy - Ercan Anayolunda 21 Şubat 2018 akşamı meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Refik Budak yaralanmıştı. Kazanın, E.K. isimli sürücünün dikkatsizliği sonucu yaya olarak yolu geçen Budak’a çarpmasıyla meydana geldiği belirtilmişti.

24 Ağustos 2018: Saat 00.05 raddelerinde Girne’de Ecevit caddesi üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridinde üzerinde, 55 yaşındaki G.S.G. yönetimindeki araç ile seyrederken, o esnada yolun Doğu kısmından Batı kısmına yaya olarak geçmeye çalışan adada turist olarak kalan 53 yaşındaki Suat Ünlü'ye çarptı. Yaya, kazayı hafif yaralarla atlattı.

9 Ekim 2018: Lefkoşa’da Surlariçi bölgesindeki Tazminat Sokak’ta, saat 10,30’da, Ö.T. yönetimindeki aracın çarptığı 69 yaşındaki yaya Mehmet Bağrıyanık yaralandı.

8 Kasım 2018: Saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, S.Ü. yönetimindi araçla, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Evrim Atlan (E-23)’a çarptı. Kaza sonucu yaya yaralandı.

10 Kasım 2018: Saat 18.35 raddelerinde Dikmen’ de Atatürk Caddesi üzerinde M.E, yönetimindeki EE 719 plakalı Fiat marka salon araçla, önünde aynı istikamete doğru yolun sol şeridi içerisinde elinde tutarak çektiği bisikletle yaya olarak yürüyen Dikmen’de sakin Salih ÖVGÜ (E-71)’ye çarptı. Kaza sonucu Övgü yaralandı.