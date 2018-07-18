Yollar '20 Temmuz' töreni için kapatılacak

Polis, 20 Temmuz töreni’ çerçevesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili duyuru yaptı.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.



LEFKOŞA’DAKİ KAPALI YOLLAR



Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da cuma günü saat 07. 30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasındaki yol trafiğe kapalı olacak.



BAŞKENTTE KULLANILACAK ALTERNATİF YOLLAR



Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağından kontrollü trafik akışı sağlanacak.

Mağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) veya YDÜ Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından Sanayi Bölgesi’ne, oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyindeki tali yolla Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, YDÜ veya YDÜ Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanabilecek.



LEFKOŞA’YA MAĞUSA, GÜZELYURT VE GİRNE’DEN GELECEK OLANLAR…



Mağusa istikametinden gelip Lefkoşa’ya girecek sürücüler Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanabilecek.



Mağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citroen kavşağından Kermiya – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli çemberine ulaşabilecek.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy –Kermiya Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını izleyebilecek.

Girne’den Lefkoşa istikametine seyredecek sürücüler Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa anayolunun kullanan sürücüler Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak.



MAĞUSA



20 Temmuz prova ve tören programı nedeniyle yarın Mağusa’da saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı; 20 Temmuz’da saat 13.00’ten itibaren törenin sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

