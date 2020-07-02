Yolcular gözetim altında tutuluyor

Türk Hava Yolları uçağıyla bu sabah 04.00 sıralarında ülkeye gelen 153 yolcu, PCR testlerinin sonuçları açıklanana kadar karantina otelinde gözetim altına alındı.

Sağlık Bakanlığı, ilk günkü yolculardan bir pozitif vaka çıkması sonrası dün gece aldığı bir kararla, gelen yolcuların test sonuçları çıkana kadar karantina oteline gönderilmesi kararını almıştı. Bugün sabah saat 04.00 sıralarında Ercan’a iniş yapan Türk Hava Yolları uçağında bulunan yolcular PCR testleri yapıldıktan sonra karantina oteline gözetim altına götürüldü. Yolcular, test sonuçları çıkana kadar karantina otelinde gözetim altında tutulacak.

Öte yandan, bugün saat 18.10’da Pegasus uçağı, yarın sabah 02.20’de de Türk Hava Yolları uçağının Ecan’a iniş yapması bekleniyor. Bu akşam Pegasus uçağı ile yaklaşık 200 yolcu gelmesi bekleniyor.

Foto: Arşiv